TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası açıkladılar! Ankara ve İzmir'de iptal edildi

Ankara'da hain bir saldırı gerçekleşti. Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. 2 terörist ölü olarak ele geçirilirken 5 şehit, 22 yaralı olduğu açıklandı.

ANKARA VE İZMİR'DE İPTAL EDİLDİ

Hain saldırı sonrası Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri, Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikleri iptal ettiğini duyurdu.

ABB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkentimiz Ankara’da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle belediyemizce düzenlenen tüm konser ve eğlence içerikli etkinlikler iptal edilmiştir. Birlik ve beraberliğimize kasteden terörü bir kez daha lanetliyor, şehitlerimize rahmet, tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz."