TUSAŞ bir günde 3 ATAK teslim etti

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL (DHA)- TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) bir günde 3 T129B ATAK tipi taarruz helikopterini Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim ederek rekor kırdı. Böylelikle TUSAŞ imalat hattından çıkan ATAK helikopteri sayısı, 40’ı Kara Kuvvetleri, 3’ü de Jandarma Genel Komutanlığı olmak üzere 43’e ulaştı.

Türkiye, ihtiyacı olan taarruz helikopteri için 2007’de AgustaWestland tasarım A129 helikopterini seçti. 59 helikopterin geliştirilmesi ve TUSAŞ tarafından imalatı için imza atıldı. TUSAŞ tarafından adeta yeniden tasarlanan helikoptere T129 adı verildi. Daha güçlü motorlar ile Güneydoğu’da yüksek irtifada uçabilecek, istenilen silahları taşıyabilecek bir platform haline getirildi. Görev bilgisayarı ise Aselsan tarafından hazırlandı.

Modifikasyonun yapıldığı ilk helikopter 17 Ağustos 2011'de uçtu. Teslimatlar ise 22 Nisan 2014’te başladı. Yaklaşık 4 yıllık sürede 40 adet helikopter Kara Havacılık Komutanlığı’nın envanterine girdi. Üç adet helikopter de Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edildi.

DAHA BÜYÜĞÜ YAPILIYOR

T129’dan elde edilen tecrübeler ve teknoloji, T625 adı verilen sivil helikoptere de aktarıldı. İlk uçuşunu 6 Eylül’de yapan helikopterin test uçuşları sürüyor. TUSAŞ bir yandan da ATAK2 olarak adlandırılan T129’un daha büyük ve güçlü bir modeli için de tasarım çalışmalarına devam ediyor.



