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TUSAŞ, BUÜ’lü stajyerlerin tamamını işe aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 11:18 | Son Güncelleme

İstanbul ve Ankara’nın ardından ilk kez Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) Ar-Ge Merkezi açan Türk Uzay ve Havacılık Sanayii A.Ş.

TUSAŞ, BUÜ’lü stajyerlerin tamamını işe aldı

İstanbul ve Ankara’nın ardından ilk kez Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) Ar-Ge Merkezi açan Türk Uzay ve Havacılık Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), stajyer mühendis olarak başlattığı 8 son sınıf mühendislik öğrencisinin tamamını işe aldı. Öğrenciler, temmuz ayında TUSAŞ Genel Merkezi’nde işe başlayacak.
BUÜ Merkez Görükle Kampüsü içerisinde 2018 yılı sonunda Ar-Ge Merkezi açan TUSAŞ, ilk yıl için stajyer mühendis olarak başlattığı 8 son sınıf öğrencisinin tamamını işe aldı. BUÜ Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencisi olan gençler, temmuz ayında diplomalarını almalarının ardından Ankara’daki TUSAŞ Genel Merkezi’nde mühendis olarak işe başlayacaklar. Projenin daha da yaygınlaştırılması ve öğrencilerin TUSAŞ’a ilgilerinin arttırılması amacıyla BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, tüm bölüm başkanları ve akademisyenlerin katıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantıda TUSAŞ BUÜ Ar-Ge Müdürü Prof. Dr. Kemal Fidanboylu, fakülte yöneticilerine yaptıkları projeler ve çalışma imkânları hakkında bilgiler verdi.
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu toplantının açılış kısmında yaptığı konuşmasında üniversite ile TUSAŞ arasındaki işbirliği olasılıklarının arttırılması adına bir zemin aradıklarını söyledi. Güçlü bir çalışma ortamının oluşturulması adına fakülte olarak da ellerinden gelen gayreti gösterdiklerinin altını çizen Dekan Etemoğlu, “Bölüm başkanlarımızın da katkılarıyla bunu başarabileceğine olan inancımız tamdır. İstihdam edilen öğrencilerimizin, proje desteği alan hocalarımızın, 2244 programı çerçevesinde önümüzdeki dönemde aramıza katılacak olan araştırmacıların varlığı da bu noktada bizi sevindiriyor. TUSAŞ Ar-Ge Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Fidanboylu hocamıza da verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren, 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında üniversitenin toplam 55 bursiyer kontenjanının olduğunu, bu bursiyerlerden 14 tanesinin TUSAŞ-BUÜ ikili işbirliği ile doktora eğitimlerini sürdürecekleri ve eğitimleri sonunda TUSAŞ’ta çalışacaklarını belirtti. Ayrıca yeni dönemde bu program kapsamında boş olan 40 kontenjan için ilana çıktıklarını söyledi.
Dekan Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu ise TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programının tam bir kazan-kazan durumu oluşturduğunu, bu süreçte adaylara aylık 4500 TL burs verileceğini ve mezuniyet sonrası ilgili firmada 3 yıl istihdam desteği imkânı yakalayacağını ifade etti.
TUSAŞ BUÜ Ar-Ge Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Fidanboylu, toplantıyı organize eden Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu’na teşekkür etti. Maksatlarının TUSAŞ’ı daha iyi tanıtmak ve Uludağ Üniversitesi ile yapmış oldukları sözleşmeler çerçevesindeki işbirliklerimizi daha faal hale getirmek olduğunu vurgulayan Fidanboylu, “Toplantıda fakültemizdeki bütün bölüm başkanları ve değerli hocalarımızın hazır bulunması bizleri ayrıca sevindirdi. Yürüttüğümüz çalışmaların daha iyi anlaşılması ve projeler noktasında verimli sonuçların elde edilebilmesi için akademisyenlerimizin hassasiyet göstermesinden dolayı mutlu olduk. Önümüzdeki günlerde olumlu sonuçlar aldığımızı hep birlikte göreceğimize inanıyorum” diye konuştu.
BUÜ TUSAŞ Ar-Ge Merkezi’nde bu dönem için 14 tane 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında kontenjanlarının bulunduğunu açıklayan Prof. Dr. Fidanboylu, “Bu anlamda ilk yıl olması açısından güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki dönemlerde bu talebin daha da artacağına inanıyorum. Ayrıca Stajyer Mühendis Programı’mız kapsamında Uludağ Üniversitesi’nden aldığımız son sınıf 8 stajyer öğrencimizin tamamı TUSAŞ’ta işe alındı. Temmuz ayında çalışmaya başlayacaklar” şeklinde konuştu.

TUSAŞ, BUÜ’lü stajyerlerin tamamını işe aldı

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