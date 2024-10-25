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TUSAŞ'ın güvenliği ile ilgili iddialara yalanlama: Doğru değildir

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
25.10.2024 17:31
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Bugün bazı haberlerde “TUSAŞ’ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edilmiş” iddiasına yer verildi. Bahsi geçen iddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlama geldi. Açıklamada, "Mustafa Çiftçi, TUSAŞ Güvenlik Biriminde sözleşmeli olarak çalışan bir personeldir" denildi.

TUSAŞ'ın güvenliği ile ilgili iddialara yalanlama: Doğru değildir

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) gerçekleştirilen hain terör saldırısında 5 kişi şehit olmuştu.

Saldırı ülke gündemindeki yerini korurken, bugün konuyla ilgili olarak bazı iddialar gündeme geldi. Bahsi geçen iddialarda "TUSAŞ’ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edilmiş" ifadesi yer aldı.

İDDİALAR İÇİN YALANLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “TUSAŞ’ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edilmiş” iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın akrabası olarak bahsi geçen Mustafa Çiftçi'nin, ilgili özel güvenlik firmasına sahip olduğu veya yönetici olarak çalıştığı iddiası gerçek dışıdır.

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"TUSAŞ GÜVENLİK BİRİMİNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞAN BİR PERSONELDİR"

Mustafa Çiftçi, TUSAŞ Güvenlik Biriminde sözleşmeli olarak çalışan bir personeldir. Kişinin bu görevi dışında herhangi bir şirketle hiçbir düzeyde ilişkisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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Anahtar Kelimeler:
TUSAŞ güvenlik
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