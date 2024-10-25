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TUSAŞ'ın krokisi internete düşmüş! Yerleşim planı, proje kapsamında bulunan mimarın internette paylaşmasıyla açığa çıkmış

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.10.2024 14:39
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TUSAŞ saldırısında kritik bilgi, teröristler tarafından projede yer alan bir mimarın internet sayfasında bulunmuş olduğu düşünülüyor. TUSAŞ'ın G1 kapısına yakın tesislerin düzenlemesinde proje kapsamında yer alan bir mimarın, insan kaynakları ve akademi departmanlarının bulunduğu binanın kroki ve yerleşim planının internet sitesinde yayınladığı bu kapsamda da açık bilginin internette dolaştığı bilgisine varıldı.

TUSAŞ'ın krokisi internete düşmüş! Yerleşim planı, proje kapsamında bulunan mimarın internette paylaşmasıyla açığa çıkmış

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Önce erkek teröristin, terör örgütü PKK üyesi “Rojger” kod adlı Ali Örek olduğunun tespit edildiğini duyuran Yerlikaya, ardından kadın teröristin yine PKK terör örgütüne mensup Mine Sevjin Alçiçek olduğunu bildirdi. Terörist Alçiçek’in, 2014 yılında HDP Hakkari Merkez İlçe Eş Başkanı olduğu ortaya çıktı. Teröristlerin Suriye’den geldiği belirtiliyor.

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İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANMIŞ

Milliyet'in haberine göre, TUSAŞ’a yönelik terör eylemine ilişkin soruşturma sürerken, saldırının gerçekleştiği G1 kapısına yakın tesisler olan insan kaynakları ve akademi departmanlarının bulunduğu binanın kroki ve yerleşim planının, bu binaların proje ekibinde yer alan bir mimarın internet sitesinde yayımlandığı ortaya çıktı.
Yine TUSAŞ yerleşkesinin yapımında yer alan başka bir mimarlık şirketinin sitesinde de söz konusu tesislerin görselleri yayımlandı. Milli güvenlik açısından kritik role sahip TUSAŞ’a ait kroki ve görüntülerin yayımlanması soru işaretlerine neden oldu.

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'TESTLERİMİZ DEVAM EDİYOR'

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Biz bu tür saldırılarla herhangi bir yıldırma politikasına boyun eğecek değiliz. Bunu da tüm arkadaşlarımız bu sabah mesai başı yaparak gösterdi, göstermeye devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarımız işlerinin başında. TUSAŞ'ın tamamı işbaşında. Testlerimiz devam ediyor, durmadan devam edeceğiz" dedi.

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34 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 24 Ekim saat 23.30'da hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "İcra edilen hava harekatı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 34 hedef imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

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'HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMIŞTIR'

Harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
pkk terör saldırısı TUSAŞ
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