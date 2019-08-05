HABER

TUSAŞ Lisesi, Türkiye’de Sivil Havacılık akreditasyonlu üçüncü okul

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 09:26 | Son Güncelleme

Ankara’da bulunan TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Lisesi, Türkiye’de İstanbul ve Eskişehir’den sonra sivil havacılık akreditasyonu alan üçüncü okul olmak için gerekli başvuruları tamamladı.Ankara Kızılcahamam’da bulunan TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Lisesi, Türkiye’de İstanbul ve Eskişehir’den sonra sivil havacılık akreditasyonu alan üçüncü okul olmak için gerekli başvuruları tamamladı.Türkiye’nin en önemli savunma sanayii projelerini yürüten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, anlaşma kapsamında adını verdiği TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için yatırımlarına devam ediyor.

TUSAŞ Lisesi, Türkiye’de Sivil Havacılık akreditasyonlu üçüncü okul

Ankara’da bulunan TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Lisesi, Türkiye’de İstanbul ve Eskişehir’den sonra sivil havacılık akreditasyonu alan üçüncü okul olmak için gerekli başvuruları tamamladı.
Ankara Kızılcahamam’da bulunan TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Lisesi, Türkiye’de İstanbul ve Eskişehir’den sonra sivil havacılık akreditasyonu alan üçüncü okul olmak için gerekli başvuruları tamamladı.
Türkiye’nin en önemli savunma sanayii projelerini yürüten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, anlaşma kapsamında adını verdiği TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için yatırımlarına devam ediyor. Anlaşma çerçevesinde adını verdiği TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye’de sivil havacılık akreditasyonu alan üçüncü lise olacak. Lisede verilecek eğitimler ile Türkiye’nin gelecek projelerinde görev alacak teknisyenler, uçak bakım alanlarında uygulama ağırlıklı eğitimler alacak. Ayrıca, savunma sanayiinin havacılık ve uzay sistemleri alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunacak.
Belirlenen kontenjanın çok üzerinde başvuru alan lise, öğrencilerine birçok teknik imkan sunuyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen iş birliği çerçevesinde, mevcut olan “Uçak Bakım Alanı”nın öğretim programını hava ve uzay araçları üretim ve bakımı konularında savunma sanayiinin ihtiyaçlarına yönelik olarak güncellenecek ve “Hava ve Uzay Araçları Teknolojisi” ile “Üretim ve Bakım Dalı” açılması konularına hız verilecek.

Binali Yıldırım'ın rafting heyecanıBinali Yıldırım'ın rafting heyecanı
’Özel yetenek sınavları’ 5 Ağustos’ta Antalya’da başlıyor’Özel yetenek sınavları’ 5 Ağustos’ta Antalya’da başlıyor
Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyorBıçaklar kurbanlıklar için bileniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ankara'da otelde korkutan yangın

Ankara'da otelde korkutan yangın

YKS tercih sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama!

YKS tercih sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de turistlerin çantasından para çalan Suriyeli hırsız yakalandı

Güven timleri tarafından yakalandı! Suç dosyası kabarık çıktı

Son dakika! LGS nakil sonuçları açıkladı

LGS nakil sonuçları açıkladı!

Günlük burç yorumları 5 Ağustos Pazartesi - Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Diyarbakır'da teröre büyük darbe! Bu yıl 15 milyon Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da teröre büyük darbe!

Sel bölgesi havadan görüntülendi

Ekipler arama çalışmalarına başladı! İşte bölgede son durum

İstanbul'da narkotik operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.