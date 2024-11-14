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TUSAŞ nedir, projeleri nelerdir? TUSAŞ ne zaman kuruldu?

Ferhan Petek Ferhan Petek
13.11.2024 19:45
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Geçmişi eski tarihlere dayanan ve birçok projeye imza atmış olan birçok kurum ve kuruluş vardır. Türkiye genelinde önemli işler yapmış ve geleceğe dair üretimler hayata geçirmiş olan bu kuruluşlardan biri de TUSAŞ yani Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’dir.

TUSAŞ nedir, projeleri nelerdir? TUSAŞ ne zaman kuruldu?

TUSAŞ, Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. İlk kez 28 Haziran 1973 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesi dahilinde kurulmuştur. Amacı ve hedefi Türkiye’nin savunma sanayisinde dışa bağımlılık durumunu azaltmaktır.

TUSAŞ nedir?

TUSAŞ’ın tam açılımı Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı ifadesidir. Türk Hava Kuvvetleri tarafından savaş uçağı ihtiyacını karşılama amacına hizmet etmek için kurulmuştur. Ayrıca Türkiye’nin savunma sanayisi konusunda dışa bağlığını ortadan kaldırmayı hedefler.

2023 Mart ayında TUSAŞ ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı projesini hayata geçirmiştir. Aynı tarihte ilk motor çalıştırmasını yaparak başarılı bir test sürüşü gerçekleştirmiş ve önemli bir işe imza atmıştır.

TUSAŞ ne zaman kuruldu?

TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ya da kısa adı ile TUSAŞ, Türk Hava Kuvvetlerinin savaş uçağı gereksinimlerinin karşılanması amacına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılmasına dair karar ile birlikte bu uçağın üretimi ve testlerini tamamlayarak teslim etme hedefi ile geçici süre için kurulmuş bir oluşumdur.

25 yıllık bir süreç için kurulmuş olan TUSAŞ, Türk ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ortak yatırım şirketi olarak hayata geçirilmiştir. Ancak 25 yıllık süreç tamamlanamadan önce 2005 yılında TAI (Turkish Aerospace Industries Inc) ve TUSAŞ birleşmiş ve etkinliklerini genişletmiştir.

TUSAŞ nerede?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A. Ş.’nin ana üretim tesisleri Ankara’da yer alır. Ankara’nın Kahramankazan adlı ilçesinin Akıncı bölgesinde yer alan üretim tesisleri büyük bir üretim kompleksi özelliğine sahiptir. Tesislerde Türkiye’nin havacılık ve uzay sanayisine ait, bu alanları geliştirmeye yönelik çeşitli ve devlet onaylı projeler yürütülmektedir. Ayrıca birçok farklı şehirde de üretim tesisleri olan TUSAŞ’ın üniversite yerleşkeleri bulunur.

TUSAŞ kimin?

TUSAŞ ilk açıldığı 1973 yılından bu yana Sanayi ve Teknolojik Bakanlığı bünyesinde hizmet vermektedir. Tek bir kişiye ya da kuruma ait olmadığı gibi çeşitli ortakları ve hissedarları bulunur.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), Savunma Sanayi Başkanlığı (SSM) ve Türk Hava Kurumu (THK) Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi hissedarları arasında yer almaktadır.

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