TUSAŞ önünde terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var... İlk görüntüler geldi

Türkiye, TUSAŞ'ta yaşanan patlamaya odaklandı. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde patlama ve silah sesleri duyuldu.
Konuyla ilgili olarak ilk resmi açıklama ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız"