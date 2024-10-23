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  4. TUSAŞ önünde terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var... İlk görüntüler geldi

TUSAŞ önünde terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var... İlk görüntüler geldi

23.10.2024 16:18
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Melih Yılmaz Melih Yılmaz
23.10.2024 16:18
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Bölgede art arda silah sesleri de gelirken o anlara ait ilk görüntüler de gelemeye başladı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şehit ve yaralılarımız olduğunu aktardı.

Türkiye, TUSAŞ'ta yaşanan patlamaya odaklandı. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde patlama ve silah sesleri duyuldu.

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İLK RESMİ AÇIKLAMA BAKAN YERLİKAYA'DAN GELDİ

Konuyla ilgili olarak ilk resmi açıklama ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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"ŞEHİT VE YARALILARIMIZ BULUNMAKTADIR"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır.

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"RESMİ KAYNAKLARDAN YAPILACAK AÇIKLAMALARI DİKKATE ALINIZ"

Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız"

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı terör saldırısı TUSAŞ
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