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TUSAŞ saldırganı kadın teröristin ağabeyi belediyeden kovuldu

31.10.2024 13:53
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısında 5 kişi şehit olmuştu. TUSAŞ'a saldıran Mine Sevjin Alçiçek adlı kadın teröristin ağabeyinin Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı. Şahsın işine son verildiği açıklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Teröristin ağabeyi ile ilgili kararımız çok net olup, şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

TUSAŞ saldırganı kadın teröristin ağabeyi belediyeden kovuldu

TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki yerleşkesine saldırı düzenleyen PKK terör örgütü üyesi 'Rojger' kod adlı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek, öldürüleceklerini anlayınca kendilerini infilak ettirmişlerdi.

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Kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi Davut Alçiçek'in Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı. Konu gündem olunca Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, bir açıklama yaptı ve Alçiçek'le tüm ilişiğin kesildiğini belirtti.

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11 YILDIR BELEDİYEDE ÇALIŞIYORMUŞ

Alçiçek'in 1 Mayıs 2013'te taşeron firmada güvenlik personeli olarak işe başladığını bildiren Yıldız, taşeron işçilerin kadroya alınma şartlarını belirleyen 696 sayılı Karar Hükmünde Kararname'nin ardından 1 Nisan 2018'te belediye şirketine giriş yaptığını kaydetti.

"KARARIMIZ ÇOK NET"

Yıldız, silahlı özel güvenlik Alçiçek'in işine 28 Ekim'de son verildiğini açıklayarak, "Milletimizin birliğine ve beraberliğine yapılmış bu hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin ağabeyi ile ilgili kararımız çok net olup, şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
terörist TUSAŞ
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