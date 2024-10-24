HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TUSAŞ saldırısı sonrası MİT harekete geçti! PKK hedefleri imha edildi

TUSAŞ saldırısı sonrası MİT harekete geçti! PKK hedefleri imha edildi

24.10.2024 09:26
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Bahçeli: "Terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun"

Bahçeli: "Terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun"

Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı

Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı

Aldatan eski sevgilisinden böyle intikam aldı! Arabasını QR kodlarla kaplattı: "Ankara'da sıradan bir gün"

Aldatan eski sevgilisinden böyle intikam aldı! Arabasını QR kodlarla kaplattı: "Ankara'da sıradan bir gün"

İçerik devam ediyor
24.10.2024 09:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yapılan saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. Hain saldırıyı düzenleyen teröristler ise öldürüldü. TUSAŞ saldırısının ardından MİT harekete geçerek Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti. MSB tarafından yapılan açıklamada ise 32 hedefin imha edildiği duyuruldu. Hedefe ulaşıncaya kadar da operasyonların aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Ankara’da, 2 terörist sevgili rolü yaparak kandırdığı taksiciyi şehit ettikten sonra araç ile TUSAŞ'ın önüne geldi. Teröristler araçtan iner inmez ateş etmeye başlarken, hain saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı.

64

MİT HAREKETE GEÇTİ, PKK HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

Hain saldırı sonrası MİT harekete geçerek Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu operasyonlarda Suriye’de ve Irak’ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı.

534

OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Terör örgütü PKK/YPG’ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar operasyonların aralıksız devam edeceği kaydedildi.

324

"32 HEDEF BAŞARILI ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ"

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) de dün akşam yaptığı açıklamada 32 terör hedefinin vurulduğunu açıkladı. MSB'nin açıklamasında "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Ekim 2024’de hava harekâtı icra edilmiş, teröristlere ait toplam 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir. Hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

(AA)Bu içerik Melih Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
suriye pkk terörist Irak MİT TUSAŞ saldırı
En Çok Okunan Haberler
"Türkiye milliyetçisiyim" demişti! Hain saldırı sonrası sözleri gündem oldu

"Türkiye milliyetçisiyim" demişti! Hain saldırı sonrası sözleri gündem oldu

TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit olan 5 kişinin kimlikleri belli oldu

TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit olan 5 kişinin kimlikleri belli oldu

Neden TUSAŞ hedef seçildi? Ankara'daki terör saldırısının perde arkası...

Neden TUSAŞ hedef seçildi? Ankara'daki terör saldırısının perde arkası...

Güvenlik kameralarına yansıdı! Hainler böyle gelmiş

Güvenlik kameralarına yansıdı! Hainler böyle gelmiş

18 yıl hapis yatacaktı! Yasin Obuz "Bizim salakla konuştum" diyerek açıkladı

18 yıl hapis yatacaktı! Yasin Obuz "Bizim salakla konuştum" diyerek açıkladı

Ankara’daki saldırı sonrası İsrail’i işaret ettiler: 'Uykudakiler Uyansın'

Ankara’daki saldırı sonrası İsrail’i işaret ettiler: 'Uykudakiler Uyansın'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.