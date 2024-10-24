TUSAŞ saldırısı sonrası MİT harekete geçti! PKK hedefleri imha edildi

Ankara’da, 2 terörist sevgili rolü yaparak kandırdığı taksiciyi şehit ettikten sonra araç ile TUSAŞ'ın önüne geldi. Teröristler araçtan iner inmez ateş etmeye başlarken, hain saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı.

MİT HAREKETE GEÇTİ, PKK HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

Hain saldırı sonrası MİT harekete geçerek Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu operasyonlarda Suriye’de ve Irak’ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı.

OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Terör örgütü PKK/YPG’ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar operasyonların aralıksız devam edeceği kaydedildi.

"32 HEDEF BAŞARILI ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ"

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) de dün akşam yaptığı açıklamada 32 terör hedefinin vurulduğunu açıkladı. MSB'nin açıklamasında "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Ekim 2024’de hava harekâtı icra edilmiş, teröristlere ait toplam 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir. Hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

(AA)Bu içerik Melih Yılmaz tarafından yayına alınmıştır