TUSAŞ saldırısındaki tesadüfler! Yanıtlanmayan telefon şehit düşen taksicinin ‘kader anı’ oldu…

TUSAŞ’a düzenlenen saldırı ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ederken olayda kullanan taksiye ilişkin de dikkat çeken bir detay öğrenildi. T24 internet sitesinde Tolga Şardan'ın edindiği bilgilere göre saldırıda şehit düşen taksicinin kaderini telefonla yapılan bir aramanın değiştirdiği belirtildi. Teröristlerin bir gün önceden TUSAŞ'a giderek keşif yaptıkları ve eylem için kullanmayı planladıkları taksicinin telefonunu aldıkları ortaya çıktı. Hiçbir şeyden haberi olmayan taksici çalan telefona cevap vermeyince hain teröristler tarafından öldürülmekten kurtuldu, saldırganlar da yoldan geçen başka bir taksiyi çevirdi.

Tolga Şardan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin, saldırıdan bir gün önce TUSAŞ’ın G1 kapısında keşif yaptıkları belirlendi. İki terörist, aynı gün taksi durağına gelip, yanlarında çanta ya da herhangi bir yük olmadan G1 kapısına gidip döndüler. Bu sırada ilk taksicinin telefon numarasını alarak ertesi gün yeniden iletişime geçmek üzere hazırlık yaptılar.

Saldırı günü geldiklerinde, aynı taksiciye ulaşmak için telefon numarasını aradılar; ancak taksici telefonu açmadı. Başka çareleri kalmayan teröristler, yolun karşısına geçerek sıradaki taksici Murat Arslan’ın aracına bindi.

Arslan, o gün hiçbir şeyden habersiz aldığı iki yolcunun, ülke tarihine kazınacak bir eylemi planladığından habersizdi. Teröristler, yolda Arslan’ı katlederek yanında getirdikleri silah ve mühimmatla eylemi gerçekleştirdiler.

Murat Arslan, kardeşiyle birlikte taksicilik yaparak geçimini sağlayan bir emekçiydi. O sabah, meslektaşının telefonu açmaması nedeniyle iki teröristle karşılaşan Arslan, tarihin en trajik terör olaylarından birinin kurbanı oldu.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır