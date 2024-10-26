TUSAŞ saldırısında şehit olmuştu! Zahide Güçlü Ekici'nin fotoğrafını bulmacaya koydular, tepkiler çığ gibi büyüdü

Ankara'da çarşamba günü TUSAŞ tesislerine saldırı düzenlemişti. Hain saldırıda 5 vatandaşımız şehit olmuş, 22 vatandaşımız da yaralanmıştı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda biri kadın 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yapılan açıklamada teröristlerin terör örgütü PKK mensubu olduğu öğrenilmişti.

5 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLMUŞTU

TUSAŞ'taki saldırıda TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü Ekici, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit olmuştu.

KÜÇÜK KIZI KANSERİ DAHA YENİ YENMİŞTİ

Şehitlerden Zahide Güçlü Ekici'nin eşinin evlilik yıldönümü nedeniyle gittiği nizamede saldırının ortasında kaldığı ortaya çıkmıştı. Ekici'nin küçük kızının daha yeni kanseri yendiği öğrenilmişti.

ŞEHİT EKİCİ'YE BULMACADA YER VERDİLER

Bugün sosyal medyada Ekici ile ilgili bir görsel tepkilere yol açtı. Bir gazetenin bulmacasında şehit Ekici'nin görseli yer aldı.

Sosyal medyada yer alan tepkiler: