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TUSAŞ, 'Sky int' programı ile milli projeleri dünyaya açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 12:10 | Son Güncelleme

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 'S.K.Y.

TUSAŞ, 'Sky int' programı ile milli projeleri dünyaya açıyor

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 'S.K.Y. int' stajyer programı ile dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen stajyer mühendislere, Milli Muharip Uçak, ATAK, GÖKBEY, ANKA, ANKA-S gibi milli projelerde görev verecek.
TUSAŞ'ın savunma ve havacılık sanayinde ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek amacıyla oluşturduğu 'S.K.Y. int' programı kapsamında Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen stajyer mühendisi Milli Muharip Uçak, ATAK, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, GÖKBEY, ANKA, ANKA-S gibi uluslararası camianın yakından takip ettiği milli projelerde görev aldırmaya hazırlıyor.
72 STAJYER TUSAŞ PROJELERİ İLE İSTİHDAM EDİLECEK
Önümüzdeki ay ise TUSAŞ’a yeni katılacak stajyer mühendisler ile birlikte toplamda 72 stajyer yurtdışından Türkiye'ye gelerek TUSAŞ projelerinde istihdam edilmiş olacak. Son yıllarda nitelikli iş gücünün istihdamını hızla artıran Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, geçtiğimiz aylarda oluşturduğu 'S.K.Y. int' programı ile de dünyanın sayılı üniversitelerinde eğitim gören başarılı mühendis öğrencileri stratejik bir atılımla bünyesine kazandırdı. Savunma Sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmak için oluşturulan milli projelere yakından tanıklık edecek programa yüzlerce başvuru yapıldı. Başvurular arasından başarılı 48 Türk mühendis seçilerek şirketin milli projelerinde yer alacak.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, program kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinde Türklerin yoğun olarak bulunduğu üniversitelere giderek, yürütülen projelere ilişkin bilgileri, şirket projeksiyonlarını ve istihdam süreçlerini Türk mühendis adaylarına anlatmıştı. Yapılan ziyaret ve sunumların ardından TUSAŞ insan kaynakları, yurtdışında yaşayan Türk mühendis adaylarının Türkiye’ye gelerek şirket bünyesinde stajyer olarak çalışmalarına imkân sağlamış oldu.

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TUSAŞ, 'Sky int' programı ile milli projeleri dünyaya açıyor

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