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TUSAŞ'taki terör saldırısının ardından çocuklara psikososyal destek sağlanacak

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.10.2024 11:45
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TUSAŞ'taki terör saldırısının ardından, kreş ile çevredeki ilkokul ve lisede eğitim gören çocuklara psikososyal destek sağlayacak. Bakan Göktaş, şehit yakınları ve yaralılara destek için psikososyal destek ekiplerinin sahada olduğunu açıkladı. Psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan özel ekip, çocuklarla bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yapacak.

TUSAŞ'taki terör saldırısının ardından çocuklara psikososyal destek sağlanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, terör saldırısının ardından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yerleşkesindeki kreş ile yerleşkenin yakınındaki ilkokul ve lisede eğitim gören çocuklara psikososyal destek verecek.

22 KİŞİ YARALANMIŞTI

TUSAŞ'a yönelik 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından Bakan Mahinur Özdemir Göktaş yaralıları hastanedeki ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, Bakanlığa bağlı psikososyal destek ekiplerinin şehit yakınları, yaralılar ve patlamadan etkilenenlere destek olmak için sahaya çıktığını açıklamıştı.
Edinilen bilgiye göre, Bakanlığa bağlı 7 sosyal hizmet merkezi müdürlüğünden 57 personel terör saldırısı sonrası şehit yakınları, yaralılar ve patlamadan etkilenenlere yönelik başlattıkları psikososyal destek çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

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DESTEK AÇIKLAMASI

Bununla birlikte Bakan Göktaş'ın talimatı üzerine oluşturulan yeni bir ekibin TUSAŞ'ın yerleşkesindeki kreşle yerleşkenin yakınındaki ilkokul ve lisede eğitim gören çocuklara da psikososyal destek vereceği belirtildi.

Yerleşkede yer alan kreşin saldırı sonrasında bugün kapalı olduğu öğrenilirken, ilkokul ve lisede eğitim gören öğrencilere yönelik çalışmaların Milli Eğitim Bakanlığıyla işbirliği içinde yürütüleceği bildirildi.

ÖZEL EKİP SAHADA OLACAK

Çalışmalar kapsamında psikolog, sosyal hizmet uzmanı, psikolojik danışmanlardan oluşan özel ekibin çocuklara yönelik odak grup çalışmaları, bireysel görüşmeler ve sosyal destek ağlarını güçlendirici çalışmalar planlayacağı kaydedildi.

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Psikolog terör saldırısı TUSAŞ
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