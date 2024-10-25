TUSAŞ'taki teröristlere operasyon anı! Her şey böyle başlamış

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine dün düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı. Saldırı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'taki saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimliklerini açıklamıştı. Erkek teröristin PKK terör örgütü üyesi 'Rojger' kod adlı Ali Örek, kadın teröristin ise PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi.

Gerçekleştirilen hain terör saldırısına karşı özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonunun başladığı anlar paylaşıldı.

OPERASYON ANI

Operasyonun başlangıç anlarına ait kamera görüntülerine ise Ahaber ulaştı. Görüntülerde; Yüklü çantalarıyla hızlıca hareket eden onlarca Özel Harekat Polisi, hangarlardan çıkarılan helikopterlere biniyor ve en hızlı şekilde olay yerine ulaşıyor.

Diğer güvenlik timleri de TUSAŞ'a saldıran alçak teröristleri etkisiz hale getirmek için zırhlı araçlarla binanın turnikelerini kırarak içeri giriyor.

BAKAN YERLİKAYA: 10 DAKİKA SONRA JANDARMAMIZ GELİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yaptığı son açıklamada operasyonun detaylarını anlatmıştı. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullanmıştı: "15.30'da kadın terörist yaralandı ve çıkamayacağını anlayınca kendini imha etti. 10 dakika sonra jandarmamız geliyor. 15.52'de bir zırhlı araç ve 17 polis özel harekat birimimiz erkek teröristin akademi binasına girdiğini bildiği için hemen oraya geliyorlar. Binanın dışı tamamen cam, turnikeler var, kapılar var. Tamamen cam olan bir yerde oraya korku salarak, büyük bir azametle girmemiz gerektiğine karar veriliyor.

Kapıya en az 60-70 kilometre hızla kapıya vurarak içeri giriyor. Elindeki koruyucu kalkanlarla 17 kahraman özel harekat polisimiz oraya giriyor. Şoka giren erkek terörist iki el bombası atıyor. İki arkadaşımız orada hafif yaralanıyor ama hemen o bina içinde yukarı kaçmaya başlıyor. Arkadaşlarımız temkinli ama devamlı sürede ateş açmaya başlıyor.

"REHİN ALINMA DURUMU YAŞANMADI"

Polis özel harekatımın cesareti, cevvalliği, ani ve doğru karar vermesi hiçbir şekilde orada çalışan arkadaşlarımızın rehin alınmasıyla ilgili durumu yaşatmamıştır."