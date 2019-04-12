HABER

Tuşba'da HDP'li adayın yerine mazbata alan  AK Parti'li göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 13:59 | Son Güncelleme

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden uzaklaştırılan adaylara seçilse de mazbata verilmeyeceğini açıklamasının ardından, Van'n Tuşba ilçesinde HDP'li Belediye Başkan adayı Yılmaz Berkiye'nin yerine yarışı ikinci sırada tamamlayan AK Parti'li Salih Akman'a mazbata verildi.

Tuşba'da HDP'li adayın yerine mazbata alan  AK Parti'li göreve başladı

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden uzaklaştırılan adaylara seçilse de mazbata verilmeyeceğini açıklamasının ardından, Van'n Tuşba ilçesinde HDP'li Belediye Başkan adayı Yılmaz Berkiye'nin yerine yarışı ikinci sırada tamamlayan AK Parti'li Salih Akman'a mazbata verildi. Van İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını alan AK Parti'li Akman, belediyeye gelerek görevi eski Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe'den devraldı.
Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 33 bin 114 oy alarak seçimi kazanan HDP'li Yılmaz Berki, KHK ile Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İlşleri Daire Başkanı görevinden ihraç edildiği gerekçesiyle, YSK'nın aldığı kararla mazbatasını alamadı. Karar gereği, yarışı ikinci sırada tamamlayan AK Parti'li Salih Akman'a mazbata verildi.
Bugün Van İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını alan Akman, ardından Tuşba Belediyesi'ne geçerek görevine başladı. Akman'ı belediye binası önünde, belediye başkan yardımcıları, belediye personeli alkışlarla karşıladı.
Daha sonra belediyenin konferans salonunda devir teslim töreni gerçekleştirildi. AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve partililerin katıldığı törende, AK Parti'li eski Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe görevi yeni başkan Salih Akman'a devretti. Her iki başkan, birbirlerine çiçek verirken, AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu, bugüne kadar ilçeye yaptığı hizmetlerinden dolayı eski başkan Özgökçe'ye plaket verdi.
'HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIZ'
Görevi devreden eski Belediye Başkanı Özgökçe, ilçeye yaptığı hizmetleri anlatırken, belediyeyi sıfır borçla yeni başkana devretmenin huzurunu yaşadıklarını söyledi.
Yeni Başkan Akman ise yaptığı hizmetlerinden dolayı Özgökçe'ye teşekkür etti. Akman, "Sizler bizim belediye başkanımızsınız. Sizlerin deneyim ve tercübelerinde elbette yararlanacağız.vRabbim Tuşba ilçesinde halkımıza hizmet etmeye bizlere nasip etti. Allah nasip ederse şu andan itibaren 5 yıl boyunca bıkmadan, usanmadan, yorulmadan ve mazeret üretmeden çalışmak için yola çıkıyoruz. Allah rızasını kazanmak, halkımızın sorunlarını çözüp mutlu, huzurlu bir şehirde yaşamalarını sağlamak, insanımızın gönlüne taht kurmak için çalışmalarımızın ana fikri gönül belediyecilği yapmak olacaktır. Adaylığımız sırasında ilçemeze bağlı tüm mahallelerimizin her birini üçer kez ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimizi her zaman devam edeceğiz. Çünkü biz masabaşı belediyeciliği değil, gönül belediyeciliği yapacağız. Projelerimizi teker, teker hayata geçireceğiz. Tuşba ilçesinde partili, partisiz ayrımı yapmadan herkesin belediyesi, herkesin belediye başkanı olarak hizmet edeceğiz. Van'ın her alanda örnek olacak ilçeyi haline getireceğiz" dedi.
AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise partilerinde aday olanların GBT'lerinin yapıldığını belirterek, "Partimizde belediye başkan adayı olan herkesin yasal hakkı olacak şekilde bir değerlendirmeye tabi tutulup, GBT'leri yapılmış. 2014'te kazandığımız her yerde, her fırsatta dile getirdiğimiz Tuşba ilçemiz AK belediyeciliğe bir rol model olmuştur. Eski başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, göreve yeni başlayan başkanımıza da hayırlı olsun diyoruz" diye konuştu.
HDP'NİN OTURMA EYLEMİNE POLİS İZİN VERMEDİ
AK Parti'li Salih Akman mazbatasını alırken HDP'lilerde Tuşba Belediyesi önüne gelerek protesto eylemi yapmak istedi. Aralarında HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan ve HDP Van il Başkanı Ümit Dede'nin de aralarında bulunduğu partililer, Tuşba Belediyesi önünde oturma eylemi yapmak istediklerini söylerken güvenlik güçleri, her türlü basın açıklaması, oturma eylemi, yürüyüş ve mitinglerin valilik kararıyla yasaklandığını hatırlatarak izin vermedi. Bir süre güvenlik güçleriyle görüşen HDP'liler daha sonda belediye önünden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Tuşba'da HDP'li adayın yerine mazbata alan AK Parti'li göreve başladıTuşba'da HDP'li adayın yerine mazbata alan AK Parti'li göreve başladıTuşba'da HDP'li adayın yerine mazbata alan AK Parti'li göreve başladıTuşba'da HDP'li adayın yerine mazbata alan AK Parti'li göreve başladı

PARTNERÖzel yazışmaları ifşa olmuştu! Bakın ne dedi!Özel yazışmaları ifşa olmuştu! Bakın ne dedi!
'Süper burunlar' suçu önlüyor!'Süper burunlar' suçu önlüyor!
Odada ürettiği yemle, hayvanların süt verimini iki katına çıkardıOdada ürettiği yemle, hayvanların süt verimini iki katına çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Bakan Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Bakan Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırına komando takviyesi

Suriye sınırına komando takviyesi

'Süper burunlar' suçu önlüyor!

'Süper burunlar' suçu önlüyor!

Zap ve Avaşin-Basyan bölgesine operasyon!

Zap ve Avaşin-Basyan bölgesine operasyon!

Sülüklerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Uzmanlar uyarıyor: Nesilleri tükeniyor!

Bakan Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Bakan Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.