Tuşba'da HDP'li adayın yerine mazbata alan  AK Parti'li göreve başladı

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden uzaklaştırılan adaylara seçilse de mazbata verilmeyeceğini açıklamasının ardından, Van'n Tuşba ilçesinde HDP'li Belediye Başkan adayı Yılmaz Berkiye'nin yerine yarışı ikinci sırada tamamlayan AK Parti'li Salih Akman'a mazbata verildi. Van İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını alan AK Parti'li Akman, belediyeye gelerek görevi eski Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe'den devraldı.

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 33 bin 114 oy alarak seçimi kazanan HDP'li Yılmaz Berki, KHK ile Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İlşleri Daire Başkanı görevinden ihraç edildiği gerekçesiyle, YSK'nın aldığı kararla mazbatasını alamadı. Karar gereği, yarışı ikinci sırada tamamlayan AK Parti'li Salih Akman'a mazbata verildi.

Bugün Van İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını alan Akman, ardından Tuşba Belediyesi'ne geçerek görevine başladı. Akman'ı belediye binası önünde, belediye başkan yardımcıları, belediye personeli alkışlarla karşıladı.

Daha sonra belediyenin konferans salonunda devir teslim töreni gerçekleştirildi. AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve partililerin katıldığı törende, AK Parti'li eski Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe görevi yeni başkan Salih Akman'a devretti. Her iki başkan, birbirlerine çiçek verirken, AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu, bugüne kadar ilçeye yaptığı hizmetlerinden dolayı eski başkan Özgökçe'ye plaket verdi.

'HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIZ'

Görevi devreden eski Belediye Başkanı Özgökçe, ilçeye yaptığı hizmetleri anlatırken, belediyeyi sıfır borçla yeni başkana devretmenin huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Yeni Başkan Akman ise yaptığı hizmetlerinden dolayı Özgökçe'ye teşekkür etti. Akman, "Sizler bizim belediye başkanımızsınız. Sizlerin deneyim ve tercübelerinde elbette yararlanacağız.vRabbim Tuşba ilçesinde halkımıza hizmet etmeye bizlere nasip etti. Allah nasip ederse şu andan itibaren 5 yıl boyunca bıkmadan, usanmadan, yorulmadan ve mazeret üretmeden çalışmak için yola çıkıyoruz. Allah rızasını kazanmak, halkımızın sorunlarını çözüp mutlu, huzurlu bir şehirde yaşamalarını sağlamak, insanımızın gönlüne taht kurmak için çalışmalarımızın ana fikri gönül belediyecilği yapmak olacaktır. Adaylığımız sırasında ilçemeze bağlı tüm mahallelerimizin her birini üçer kez ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimizi her zaman devam edeceğiz. Çünkü biz masabaşı belediyeciliği değil, gönül belediyeciliği yapacağız. Projelerimizi teker, teker hayata geçireceğiz. Tuşba ilçesinde partili, partisiz ayrımı yapmadan herkesin belediyesi, herkesin belediye başkanı olarak hizmet edeceğiz. Van'ın her alanda örnek olacak ilçeyi haline getireceğiz" dedi.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise partilerinde aday olanların GBT'lerinin yapıldığını belirterek, "Partimizde belediye başkan adayı olan herkesin yasal hakkı olacak şekilde bir değerlendirmeye tabi tutulup, GBT'leri yapılmış. 2014'te kazandığımız her yerde, her fırsatta dile getirdiğimiz Tuşba ilçemiz AK belediyeciliğe bir rol model olmuştur. Eski başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, göreve yeni başlayan başkanımıza da hayırlı olsun diyoruz" diye konuştu.

HDP'NİN OTURMA EYLEMİNE POLİS İZİN VERMEDİ

AK Parti'li Salih Akman mazbatasını alırken HDP'lilerde Tuşba Belediyesi önüne gelerek protesto eylemi yapmak istedi. Aralarında HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan ve HDP Van il Başkanı Ümit Dede'nin de aralarında bulunduğu partililer, Tuşba Belediyesi önünde oturma eylemi yapmak istediklerini söylerken güvenlik güçleri, her türlü basın açıklaması, oturma eylemi, yürüyüş ve mitinglerin valilik kararıyla yasaklandığını hatırlatarak izin vermedi. Bir süre güvenlik güçleriyle görüşen HDP'liler daha sonda belediye önünden ayrıldı.