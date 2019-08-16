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TÜSEB ödülleri için başvurular başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.08.2019 10:35 | Son Güncelleme

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Aziz Sancar Bilim, TÜSEB Hizmet ve TÜSEB Teşvik Ödülleri için başvurular, 27 Eylül 2019 mesai bitimine kadar devam edecek

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim, TÜSEB Hizmet ve TÜSEB Teşvik Ödülleri için başvuru süreci başladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TÜSEB Hizmet ve TÜSEB Teşvik Ödülleri için başvurular, 27 Eylül Cuma mesai bitimine kadar devam edecek. Ödül kazananlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıklanacak.

Geleneksel hale gelen TÜSEB ödülleri, sağlık bilimi ve teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkılarda bulunan bilim insanlarına veriliyor. Ödüllerle, üstün hizmette bulunmuş kişileri onurlandırmak, bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek kişileri ise teşvik etmek amaçlanıyor.

Aziz Sancar Bilim Ödülü ile TÜSEB Hizmet ve TÜSEB Teşvik Ödülleri her yıl Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda sahiplerini buluyor.

Aziz Sancar Bilim Ödülü için 100 bin Türk lirası, TÜSEB Hizmet Ödülü için 50 bin Türk lirası, her yıl en fazla 5 kişiye dağıtılan TÜSEB Teşvik Ödülü için de kişi başı 30 bin Türk lirası verilecek.

Detaylı bilgi için https://tbys.tuseb.gov.tr adresi ziyaret edilebilecek.

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Aziz Sancar Bilim ödül tüseb

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