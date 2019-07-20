TÜSEB’de İnsülin Çalıştayı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı yeniden yapılandırılmasının ardından önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Terapötik aşıların ülkemizde antijenden itibaren tüm basamaklarıyla geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen uluslararası katılımlı ‘Terapötik Aşı Çalıştayı’nının ardından ülkemizde ihtiyaç duyulan insülin çeşitlerinin yerli üretimi konusunda İstanbul yerleşkesinde İnsülin Çalıştayı düzenlendi.

Ulusal ve uluslararası ilaç firmaları ile STK temsilcilerinin katıldığı çalıştayın açılış konuşmasında TÜSEB başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, insülinin ülkemizde üretilmesini sağlamaya yönelik Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının önemini vurgulayarak, düzenlenen çalıştayın temel amacını sahada aktif rol oynayan katılımcılarla ortak yol haritasının oluşturulması olarak açıkladı.

TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez, 11. Kalkınma Planı çerçevesinde yetkinlikleri artırılan TÜSEB’in yeni dönemdeki misyonuna değinerek, ulusal ve uluslararası ilaç firmalarına yönelik teşvikler ve olası işbirliklerinin yerli üretim süreçlerindeki önemini ifade etti.

Çalıştayda, insülin üretiminin yerlileştirilmesinin önemi, ülkemizde kullanılan ve ihtiyaç duyulan insülin çeşitleri ve endikasyonları, konvansiyonel, 2. ve 3. nesil insülinlerin potansiyelleri, ilgili alanda faaliyet gösteren ilaç firmalarının insülin üretmeye yönelik yatırım planları, teknoloji transferinin önemi ve olası işbirliği modelleri ile sürdürülebilirlik ve fiyatlandırma konuları kapsamlı olarak ele alındı.



