HABER

TÜSEB’e iki önemli atama

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.05.2019 11:42 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Dr.

TÜSEB’e iki önemli atama

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı olarak görevlendirilen Prof. Dr. Adil Mardinoğlu ve Genel Sekreter Prof. Dr. Hasan Türkez enstitünün İstanbul yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreniyle göreve başladı. Törene Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe katıldı.
TÜSEB Başkanı olarak görevlendirilen Elektrik ve Elektronik Mühendisi Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, yurtdışında ilaç teknolojileri konusunda çalışıyor. TÜSEB Genel Sekreterliğine ise dünyanın en iyi nanoteknoloji uzmanları arasında gösterilen Prof. Dr. Hasan Türkez getirildi.
Sağlık bilimi ve teknolojisi alanında araştırma yapmak ve bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla 2015’te kurulan TÜSEB, Bakanlığın “yerlileşme ve millileşme” vizyonunda en önemli yapı taşlarından biri. Bu hedef doğrultusunda TÜSEB’in başkanlığına uzun yıllardır yurtdışında moleküler biyoloji ve ilaç geliştirme alanında çalışan Prof. Dr. Adil Mardinoğlu getirildi.
Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesi’nde tamamlayan Mardinoğlu, doktora derecesini ise “manyetik ilaç hedefleme uygulamaları” alanında İrlanda’daki Waterford Institute of Technology’den aldı. İrlanda, İsveç ve İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinde ilaç teknolojileri konusunda çalışan Mardinoğlu, son olarak King’s College London ve KTH-Royal Institute of Technology’de hücre çalışma prensiplerini ve hastalık mekanizmalarını inceleyen bir araştırma ekibine liderlik ediyordu. Mardinoğlu laboratuvarında kronik hastalıklar (şeker hastalığı, yağlı karaciğer hastalığı), kanser ve nörodejeneratif hastalıklar için yenilikçi ilaç ve erken tanı sistemleri üzerinde çalışıyordu.
TÜSEB’in yeni Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu. İlk doktorasını aynı üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü’nde genetik alanında, ikinci doktorasını ise İtalya Chieti-Pescara Üniversitesi’nde ilaç teknolojisi alanında tamamladı. 2018 yılında Webometrics tarafından dünyanın en iyi nanoteknoloji uzmanları arasında gösterilen Türkez ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde görev yapan iki farklı komiteye toksikoloji ve epidemiyoloji uzmanı olarak seçildi. Türkez’in başlıca çalışma alanları nanoteknoloji temelli ilaç taşıma sistemleri, kanser biyolojisi, bor biyolojisi, genetik toksikoloji, nörodejeneratif hastalıklar ve moleküler farmakoloji. Türkez, borun tıbbi ve farmakolojik kullanım potansiyelini geliştirmek üzere Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü tarafından ve nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek yeni moleküller geliştirmek üzere TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projelerde yönetici olarak görev yaptı.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, törende okunan tebrik mesajında şunları kaydetti:
“İlaç, aşı ve tıbbi cihazda yerlileşme ve millileşme en büyük stratejik hedeflerimizden biridir. TÜSEB yönetimine getirilen iki değerli bilim insanının, Bakanlığımızın bu vizyonuna büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Sağlık alanındaki tüm stratejik ürünlerde ülkemiz sadece kendine yeter olmakla yetinmeyecek, bölgesinin araştırma, geliştirme ve üretim merkezi de olma hedefini sürdürecektir. Yerli ve milli üretim hedeflerimizle, inovasyon ve yeni molekül çalışmalarımızla Türkiye’yi sağlıkta küresel rekabetin önemli bir aktörü haline getireceğiz. Bunun için gerekli teşvikleri de TÜSEB eliyle sağlama kararlılığındayız. Kamu ve özel kurumlarla ortaklıklar yaparak, araştırmacılara bilimsel ortam sağlayarak bilimsel araştırmaları yürütecek ve koordine edecek olan TÜSEB’in yeni yönetiminin bu hedefte gece gündüz çalışacağına inancım tamdır. Bu görevlendirmelerin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

TÜSEB’e iki önemli atama

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
“Vejetaryen beslenerek pek çok hastalığı engelleyebilirsiniz”“Vejetaryen beslenerek pek çok hastalığı engelleyebilirsiniz”
15 yıldır çekiyordu...Bir ameliyatla hem sağlığına kavuştu hem ilaçlardan kurtuldu15 yıldır çekiyordu...Bir ameliyatla hem sağlığına kavuştu hem ilaçlardan kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.