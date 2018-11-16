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TÜSİAD Başkanı Bilecik, adını taşıyan liseyi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 20:55 | Son Güncelleme

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Hatay'da kendi adını taşıyan lisede öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla bir araya geldi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Hatay'da kendi adını taşıyan lisede öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Bilecik, Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, robotik kodlama ve fen, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM) sınıfının açılışını gerçekleştirdi, öğrencilerin projelerini inceledi.

Bilecik, daha sonra okulun konferans salonunda öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla bir araya gelerek Antakya'da başlayan, İstanbul Teknik Üniversitesinde devam eden eğitim hayatını ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Nitelikli eğitim alan bireylerin dünyayı değiştirebileceğini vurgulayan Bilecik, "Dünyayı değiştirme meselesi insanın kendi elindedir ama nitelikli eğitim almış insanların da dünyayı değiştirebileceği dünyalar lazım bizim için. O bakımdan öğretmenlere saygımız sonsuz." dedi.

Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için gönül verebilecekleri işleri yapmaları tavsiyesinde bulunan Bilecik, kendisinin hayatı boyunca matematiğe ilgi duyduğunu, bu ilgisinin üstüne gittiğini ve bugünlere gelmesinde matematiğin önemli rolü olduğunu sözlerine ekledi.

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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik hatay

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