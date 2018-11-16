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TÜSİAD Başkanı Bilecik'e Hatay'da sürprizli söyleşi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 20:09 | Son Güncelleme

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Erol Bilecik Teknik Meslek Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Öğretmenler Günü Haftası dolayısıyla hazırlanan 'Bir Başarı Öyküsü' adlı söyleşinin konuğu oldu.

TÜSİAD Başkanı Bilecik'e Hatay'da sürprizli söyleşi

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Erol Bilecik Teknik Meslek Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Öğretmenler Günü Haftası dolayısıyla hazırlanan 'Bir Başarı Öyküsü' adlı söyleşinin konuğu oldu. Öğretmenler ve öğrenciler Bilecik’e sürprizler yaptı.
Yarın Hatay’da düzenlenecek olan 22. Girişimcilik Zirvesi’ne katılmak üzere Hatay'a gelen TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, hayırseveri olduğu Erol Bilecik Teknik Meslek Anadolu Lisesi'nde 'Bir Başarı Öyküsü' adlı söyleşiye katıldı. Bilecik, burada önce okulun Robotik Kodlama ve Stem sınıfının açılına katıldı. Öğretmen ve öğrenciler söyleşide Bilecik’e çeşitli sürprizler yaptı.
STAYT GÖSTERİSİ
Çocukluk ve gençlik yıllarını da kapsayan slayt gösterisiyle başlayan söyleşide ortaokul ve lise çağlarında babasının marangoz atölyesinde çalıştığı zamanlardaki ustası, ilkokul, ortaokul ve lise yıllarından sınıf arkadaşları ve öğretmenleri ile ailesinin de söyleşiye katılması Bilecik’i oldukça mutlu etti. Bilecik, kendisini geçmişte bir yolculuğa çıkaran söyleşinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, söyleşinin devamında bulunduğu noktaya gelene kadar yaşadıklarını dinleyicilere aktardı.

FOTOĞRAFLI

TÜSİAD Başkanı Bilecik'e Hatay'da sürprizli söyleşiTÜSİAD Başkanı Bilecik'e Hatay'da sürprizli söyleşiTÜSİAD Başkanı Bilecik'e Hatay'da sürprizli söyleşiTÜSİAD Başkanı Bilecik'e Hatay'da sürprizli söyleşi

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