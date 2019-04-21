TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı kınıyoruz

istanbul DHA - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Kaslowski, "Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı toplumsal birlik ve çoğulculuğumuzu güçlendirecek saygılı siyasi tutum ve söylemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Terörizm ile ancak iktidarıyla, muhalefetiyle ve toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadele ruhuyla mücadele edebiliriz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.

