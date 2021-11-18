TÜSİAD Başkanı’ndan TCMB'ye faiz eleştirisi

Nedir o, öncelikle enflasyonu kontrol etmek" ifadelerini kullandı.Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesinde T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularına verdiği yanıtlarda Merkez Bankası'nın faiz politikasını değerlendirdi.

Kaslowski Merkez Bankası'nın faiz politikasının ekonomiye olumlu yansımadığı eleştirisini getirdi.

TÜSİAD Başkanı "Her şeyden önce ülke olarak fakirleşiyoruz. Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı. Nedir o, öncelikle enflasyonu kontrol etmek. Bugün konusu edilen cari açıkla enflasyonu kontrol etme meselesi en temel iktisadi kurallarla dahi örtüşmüyor. Geldiğimiz noktada ihracatçımız dahi kurda yaratılan bu oynaklığın ve TL'deki değer kaybının öngörülemez noktaya gelmiş olmasından zarar görüyor" dedi ve şöyle devam etti: "Şirketler tarafına baktığımızda da faiz indiriyoruz maliyet düşürüyoruz söylemleri olmasına rağmen gerçekte bilançolarda yaşanan kur kaynaklı tahribat çok daha maliyetli. Bu kadar faiz indirmemize rağmen, uzun vadeli kredi faizlerine hiçbir şekilde yansıma olmuyor. Merkez Bankası'nın attığı faiz indirimi adımları ne gerçekten piyasa faizlerine ne de ekonomiye olumlu yansıyor. Aksine bilançolar açısından çok daha maliyetli ve riskli bir süreçle karşı karşıyayız bugün."

TCMB, Türkiye enflasyonun yüzde 20 seviyelerine yaklaştığı bir dönemden geçerken son iki ayda 300 baz puan faiz indirimi yaptı. Piyasalarda TCMB'nin 18 Kasım'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde indirime gideceği beklentisiyle Türk Lirasındaki (TL) değer kaybı son günlerde hızlandı ve TL'de bu yıl yaşanan değer kayıpları yüzde 30'u geçti.

DW / SSB, AÜ

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