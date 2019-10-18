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TÜSİAD-ESMT iş birliği ile Sanayi 4.0 etkinliği düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 12:49 | Son Güncelleme

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski: - "TÜSİAD’ın ESMT ile iş birliği küresel ölçekte iyi örneklerin ve bilginin yayılacağı bir diyalog yaratması açısından çok değerli"

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile European School of Management and Technology (ESMT) arasındaki iş birliği kapsamında Sanayi 4.0 etkinliği gerçekleştirildi.

TÜSİAD’dan yapılan açıklamada, TÜSİAD - ESMT işbirliğinde üçüncüsü düzenlenen eğitimlerle, iş gücünün

Sanayi 4.0’a uyumuna katkı sağlamanın hedeflendiği bildirildi.

Derneğin, rekabet gücü yüksek Türkiye hedefi doğrultusunda dördüncü sanayi devrimine uyum sağlanmasına ve dijital teknolojilerin tedarik zinciri boyunca entegre edilmesine katkı sağlamayı amaçladığı aktarılan açıklamada, Türkiye’nin yeni kalkınma modelinin, organizasyonel yapılardan iş yapış biçimlerimize kadar en geniş yelpazede dijital dönüşümü dikkate alarak kurgulanması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, TÜSİAD'ın mevcut insan kaynağının dijital dönüşümün gereklerine ayak uydurmasını mümkün kılacak 'yeniden eğitim'leri kritik derecede önemli gördüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu anlayışla, 2016 yılında Berlin merkezli ESMT ile sanayide dijital dönüşüm üzerine bir işbirliğine gittik ve üç modülden oluşan Sanayi 4.0 etkinliklerini düzenlemeye başladık. Küresel rekabetçilikte Sanayi 4.0’ın önemi ve şirketlerin dijital dünyaya uyumu üzerine odaklandığımız TÜSİAD-ESMT Sanayi 4.0 etkinliklerinin ilk modülünü 4-5 Mayıs 2017'de yönetici eğitimi formatında gerçekleştirdik. Etkinlikler dizisinin ikinci modülünde ise 2-3 Mayıs 2018'de, dijital dünyada liderlik, şirketlerin dijital dönüşüm konusunda etkili stratejileri ve yol haritaları için gerekenler ve değişen şirket kültürü gibi konular atölye çalışmaları ile zenginleştirilmiş yönetici programı düzeninde ele aldık."

- "Başarılı inovasyon hikayelerinin paylaşılması ve tartışılması büyük önem taşıyor"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, kurulan iş birliğinin önemine değindi.

Kaslowski, "İnovatif düşünme öğretilemez ama ilham yaratmak için başarılı inovasyon hikayelerinin paylaşılması ve tartışılması büyük önem taşıyor. TÜSİAD’ın ESMT ile işbirliği küresel ölçekte iyi örneklerin ve bilginin yayılacağı bir diyalog yaratması açısından çok değerli." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Lideri Bahadır Balkır ise "Dijital dönüşüm yüksek katma değerli üretimin sağlanması ve ülkemizin orta teknoloji tuzağından kurtulması için kritik önemde. TÜSİAD'ın ESMT ile hayata geçirdiği işbirliği de dijital dönüşüm alanında bilgi paylaşımına olanak sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, programın ilk gününde, Supply Chain Wizard Başkan Yardımcısı ve EMEA&APAC Bölge Direktörü Dr. Aytaç Ataç, tedarik zincirinde dijital dönüşümün gerekliliğini anlatırken, üretim, ulaşım ve tedarikçi-müşteri koordinasyonu gibi konularda hayata geçirilmiş başarı hikayelerini paylaştı. Warwick Business School'dan Prof. Dr. Johannes Habel ise yaptığı sunumda yapay zeka alanındaki gelişmelere ve bu teknolojinin rekabet gücünde sağladığı avantajlara yer verdi.

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ESMT TÜSİAD

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