Orhan Turan TÜSİAD'ın genel kurul toplantısında derneğin yeni başkanı olarak seçildi. Çıkan haberlerin ardından TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turan kimdir? Orhan Turan ne iş yapıyor? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

TÜSİAD'IN YENİ BAŞKANI ORHAN TURAN KİMDİR?

Orhan Turan, bir yalıtım firmasının yönetim kurulu başkanıdır.

Orhan Turan, 1981'de Yıldız Teknik Üniversitesi-Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Marmara Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlayan Orhan Turan, iş yaşamı boyunca birçok sivil toplum örgütünde görev almıştır.

Orhan Turan, Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin kurulmasında aktif rol oynamıştır. 1997-1999 yılları arasında İZODER’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmıştır.

Turan, 2017-2019 dönemi TÜSİAD’da Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı. Sivil toplum kuruluşlarında 26 yıldır aktif görev alan Turan, birçok özel üniversitede lisansüstü seviyesinde dersler verdi.

Orhan Turan evli ve bir çocuk babasıdır.

