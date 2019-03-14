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TÜSİAD, Tokyo'da düzenlenecek B20 Zirvesi'ne katılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 14:16 | Son Güncelleme

Bu yıl B20 tarafından G20'ye sunulacak politika öneri belgelerinde, TÜSİAD üyesi şirketlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sağlayan iş temelli somut inovasyon örnekleri yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 14-15 Mart'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek B20 Zirvesi'ne katılacak.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, G-20'nin iş dünyası boyutu olan B20 Zirvesi'ne, TÜSİAD Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Dr. Bahadır Kaleağası, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci ile TÜSİAD AB ve Businesseurope Temsilcisi Dilek Aydın iştirak edecek.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin de katılacağı B20 Tokyo Zirvesi kapsamında, 15 Mart'ta "Herkes İçin İş: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Toplum 5.0'ı Gerçekleştirmek" başlıklı oturumda Bahadır Kaleağası konuşmacı olacak.

Kaleağası, konuşmasında, Türk iş dünyasının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusundaki çalışmalarını, şirketlerin dijital dönüşüm çağında üstlenmesi gereken rolleri, toplumun bu yeni çağa uyum sağlayabilmesi için ihtiyaç duyulan gereksinimleri ele alacak.

Öte yandan, B20 Tokyo Dönem Başkanlığı tarafından hazırlanan ve TÜSİAD'ın da kapsamlı katkılarının yer aldığı özel sektör önerileri, 28-29 Haziran'da Osaka'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne sunulacak.

B20 öneri belgelerinde, TÜSİAD üyesi şirketlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sağlayan iş temelli somut inovasyon örnekleri yer alıyor.

"Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Toplum 5.0'ı Gerçekleştirmek" ana temasıyla yapılan B20 Zirvesi'nde Toplum 5.0'ı gerçekleştirme hedefinde küresel ekonomi, kural temelli ticaret ve yatırım, iş dünyası ve dijital dönüşüm, küresel zorluklara karşı tüm taraflar için çözümler gibi konular ele alınıyor.

TÜSİAD, G20 özel sektör zirvelerinde buluşan, önde gelen iş dünyası kurumlarını bir araya getiren Küresel İş Koalisyonu'nun kurucu üyesi konumunda bulunuyor. TÜSİAD, 2009 Londra Zirvesi'nden bu yana G20 özel sektör zirvelerine katılarak Türk iş dünyasını temsil ediyor ve zirvelerin hazırlık sürecinde politika önerilerini sunuyor.

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B20 Zirvesi G20 sürdürülebilir kalkınma hedefleri TÜSİAD

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