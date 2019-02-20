TÜSİAD yeni başkanını seçti

"ÖNÜMÜZDE ZORLU, HEYECAN VERİCİ BİR DÖNEM VAR"

Simone Kaslowski kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yaptı. Kaslowski “ Önümüzdeki iki yıl TÜSİAD'ı yönetme sorumluluğunu bana layık gördüğünüz ve görev verdiğiniz yeni yönetim kurulu adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yıl TÜSİAD yönetim kurulu üyesi olarak 6'ncı yılımı doldurdum. Bugün bu görevi bana kabul etmekten sadece mutluluk değil aynı zamanda büyük bir onur da duydum. Bu desteğe layık olmak Türk iş dünyasının fikir,istişare eylem ve paylaşım merkezi TÜSİAD'ı daha da iyiye götürmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" dedi. Avrupa Birliğinin kırılmalara rağmen önemli bir denge merkezi olduğunu belirten Simone Kaslowski, "Çağımızın en başarılı özgürlük, barış, kalkınma ve irfan projesi olan Avrupa Birliği kırılmalar yaşasa da küresel düzeyde en önemli denge merkezi olmaya devam ediyor. Türkiye'nin AB üyeliği her iki tarafın da etki alanının genişlemesi anlamına gelen kazan kazan formülüdür. AB entegrasyon sürecinde gümrük birliği anlaşmasının modernizasyonu iş birliği ve karşılıklı objektif bakışın sağlanması ülkemiz ve AB'yi küresel rekabet düzeyine hızla yükseltecektir" dedi. Kaslowski "Önümüzde zorlu, heyecan verici bir dönem var" diye konuştu. Konuşmaların ardından TÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu üyeleri topluca fotoğraf çektirdi.

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