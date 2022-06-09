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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan kimdir? Orhan Turan nereli ve kaç yaşında?

09.06.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan gündeme ilişkin yaptığı yorumlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Turan katıldığı programlarda yaptığı değerlendirmeler sebebiyle izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan kimdir? Orhan Turan'ın hayatı ve biyografisi haberimizde.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan kimdir? Orhan Turan nereli ve kaç yaşında?

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Konuk olduğu televizyon programlarında çarpıcı değerlendirme bulunan, tespitleriyle gündem olup adından söz ettiren Turan, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan kimdir? Orhan Turan'ın hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişki detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

TÜSİAD BAŞKANI ORHAN TURAN KİMDİR?

Orhan Turan, 1981'de Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. Ardından Marmara Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı yapan Orhan Turan çok sayıda devlet ve özel üniversitede lisansüstü seviyesinde dersler verdi.

İş hayatı boyunca sivil toplum örgütlerinde görev almaya büyük önem veren Orhan Turan, sivil toplum kuruluşlarında 30 yıldır aktif görev almaktadır. Bu kapsamda Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER) kurulmasında aktif rol aldı. 1997-1999 yılları arasında İZODER'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Turan, 2018-2022 yılları arasında TÜRKONFED'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

18 yıldır TÜSİAD üyesi olan Orhan Turan, TÜSİAD'ın Yönetim kurullarında ve Denetleme Kurulu'nda görev aldı. Turan 29 Mart 2022 tarihinde düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu'nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı görevine seçildi.

Orhan Turan evli ve 1 çocuk babasıdır.

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