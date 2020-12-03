TÜSİAD’dan ekonomi yönetiminde likayat ve hukukun üstünlüğü mesajı

Türkiye’de iş dünyasının önemli bir bölümünü temsil eden TÜSİAD’ın Yüksek İstişare Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan konuşmalarında ekonomi yönetiminde liyakata, hukukun üstünlüğüne ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin önemine vurgu yaptı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski “Yeni ekonomi yönetimiyle yeni bir başlangıç yapma olanağı doğdu. Nitekim ilk alınan tedbirler piyasalarda hemen bir rahatlamaya yol açtı” ifadelerini kullanarak şöyle devam etti “Yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz bir ders daha var: Ekonomi politikaları, piyasaların işleyişi, sermaye akışlarının yönü elbette rasyonel yaklaşımlara, iyi yönetime, konusuna hâkim teknokrat ve bürokratlara gereksinim duyuyor. Ancak bunlara ilaveten hukukun üstünlüğü, hızlı ve adil şekilde çalışan güvenilir bir yargı sistemi olmadan, bu özellikler kalıcı ve sürdürülebilir büyümenin önünü açmaya, yatırım sermayesinin ülkeye akmasını tek başlarına sağlamaya yetmiyor.”

Kaslowski hukuk ve yargı reformunun reform gündeminin içinde yer almasından memnuniyet duyduklarını kaydetti. Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan da benzer mesajlar verdi. Özilhan ekonominin 2020 yılında zor bir dönemden geçtiğini belirterek “Umuyoruz ki aşağı yönlü gidişat artık yavaşlayıp durmuştur ve yukarı doğru hareketlenme başlamıştır. Ekonomi yönetiminde hata yapılmaması durumunda bir dizi gösterge iyileşme sürecine girecek. Tabii ki ekonomideki yaraların tamamen sarılması kolay olmayacak ve vakit alacak” dedi. Ekonomide bir süredir sorunların üst üste yığıldığı bir süreçten geçildiğini belirten Özilhan, sorunların çözümü için ihtiyaç duyulan en öncelikli unsurun kurumlara duyulan güvenin pekişmesi olduğunu belirtti. Özilhan ekonomiyle ilgili tüm kurumların kanunla tanımlanmış görevlerini, kanunların çizdiği özerklik çerçevesinde yerine getirmesinin en büyük beklentileri olduğunu söyledi. Özilhan "Faiz oranlarını kalıcı olarak düşürmek istiyorsak enflasyonu düşürmemiz, ekonomik reformları yapmamız, siyasi ve jeopolitik riskleri hafifletmemiz ve öngörülebilirliği sağlayacak olan hukuk reformlarını tamamlamamız gerekiyor. Aksi takdirde, faizler asansör gibi bir iner bir çıkar" dedi.