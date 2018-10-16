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TÜSİAD'ın "Bu Gençlikte İş Var" Girişimcilik Programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 16:42 | Son Güncelleme

TÜSİAD'ın, 2011'den beri düzenlediği "Bu Gençlikte İş Var" Girişimcilik Programı kapsamında gençler ve girişimciler, KTÜ ev sahipliğinde bir araya geldi - KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem: - "Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde, gelişmemiz ve ayakta durabilmemiz için özellikle yüksek teknolojili, katma değeri yüksek ürünler üretilmesi lazım"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) "Bu Gençlikte İş Var" Girişimcilik Programı, Trabzon'da gençler ve girişimcileri bir araya getirdi.

TÜSİAD tarafından 2011 yılından itibaren düzenlenen proje kapsamında, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi ev sahipliğinde, Atatürk Kültür Merkezi'nde girişimcilik konulu panel gerçekleştirildi.

KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem, panelin açılışında yaptığı konuşmada, üniversitenin gücünün gençler olduğunu söyledi.

Gençler ürettikçe üniversitenin daha fazla gelişeceğine dikkati çeken Örem, "Kurumsal olarak bizler sizlerin güçlenmesi için birtakım adımlar atarız. Bunlardan bir tanesi de Teknoloji Transfer Ofisi dediğimiz bir ofisimiz var. Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde, gelişmemiz ve ayakta durabilmemiz için özellikle yüksek teknolojili, katma değeri yüksek ürünler üretilmesi lazım." dedi.

Örem, girişimciliğin önemine işaret ederek şöyle konuştu:

"Bu ruhun sizde olması lazım. Bu ruhu size aşılamaya çalışıyoruz ama herkesin girişimcilik ruhu onun DNA'sında saklıdır. Biz kurumsal olarak sizde gizli olan veya aşikar olan bu ruhu nasıl dizayn edebiliriz, buna yön verebiliriz, eksikleri nasıl kapatabiliriz anlamında Teknoloji Transfer Ofisimize görevler yükledik. Boş vaktiniz, fikriniz varsa hemen uğrayın. Orası size bu yolda yardımcı olacaktır. Kurumsal olarak biz bu işi çok önemsiyoruz."

Programın güzel geçmesi temennisinde bulunan Örem, "Umarım bu toplantı bittiğinde buradan 3-5 kişide, KTÜ olarak girişimcilik ruhunu tetikleyebilmişsek bunu ben başarı kabul ederim. Umarım bu başarıya da ulaşırız." dedi.

- "Fikirlerinizi söylemekten çekinmeyin"

TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Çalışma Grubu Başkanı İzel Levi Coşkun da Trabzon'da olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek "Karadeniz'e has dinamik, üretken ve inovatif düşünce yapısına sahip genç nüfusuyla Trabzon, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli çekim merkezlerinden biridir. Bu nüfusun potansiyelini ortaya çıkarmamızın, sadece girişimcilik ekosisteminin gelişimi için değil, bütün Türkiye için çok önemli olduğu inancındayız." dedi.

Gençlere, eğer isterlerse girişimci olabileceklerini ifade eden Coşkun, şunları söyledi:

"Fikirlerinize inanırsanız, bir şeyleri değiştirebilirsiniz. İşte bu yüzden biz bugün buraya geldik. 'Bu Gençlikte İş Var' geçen sene itibarıyla bir yarışmaydı ama biz artık şu anda bir programa dönüştük. Fark ettik ki sizlerin değerli fikirleriyle sizleri bir eğitim kampından geçirip bir iş fikrinden bir iş planına, bir iş planından da piyasaya sizi hazırlayabilecek tecrübeye sahibiz. Biz bu bilgiyi sizinle paylaşmak için buradayız."

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Coşkun, "Fikirlerinizi söylemekten çekinmeyin. Girişimciliğin çok güzel bir tanımı vardır. Girişimci fırsatlar ve tehditler arasındaki farkı gören ama her ikisini de fırsata dönüştürebilen kişidir. Siz o tehditleri fırsata dönüştürürken hata yapacaksınız, yanlış yapacaksınız, tökezleyeceksiniz, düşeceksiniz, bunlar normaldir. Lütfen bunlardan korkmayın." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Çalışmaları Direktörü Seda Köknel'in moderatörlüğünde düzenlenen panelde, İzel Levi Coşkun, Medianova'nın Üst Yöneticisi Serkan Sevim ile UBS AG Türkiye Temsilcisi Yeşim Sümerkan Toraman gençlere girişimcilik konusunda bilgi verdi.

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"Bu Gençlikte İş Var" Projesi Trabzon TÜSİAD

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