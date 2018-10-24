Tusk: Arkasında kim olursa olsun Kaşıkçı cinayeti aydınlatılmalı

Tusk, AB üyelerinden de “şüpheli oyunlara" bulaşmamalarını istedi.AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine yönelik tüm ayrıntıların açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Tusk, "Bu o kadar korkunç bir suç ki en ufak bir riyakarlık dahi bize utanç verir” ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı, "Burada kimin, kimin çıkarlarını korumayı amaçladığını söylemek bana düşmez. Ancak bildiğim şudur ki, Avrupa'nın yararına olacak tek şey arkasında kimin olduğuna bakmaksızın bu vakanın tüm detaylarının günyüzüne çıkarılmasıdır" diye konuştu.

Tusk üye devletlerden ayrıca Avrupa'yı, üye ülkeleri ve birliğin kurumlarını "şüpheli oyunlara bulaştırmama" çağrısında bulundu.

Mogherini: AB'nin tavrı Suudi Arabistan'ın atacağı adımlara bağlı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin gelişmeler AP'nin oturumunda da ele alınmıştı. Oturumda AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini olaya ilişkin “güvenilir bir soruşturma” talep etmişti.

Hâlâ "karanlıkta kalan noktalar" olduğunu vurgulayan Mogherini, AB'nin tavrının Suudi Arabistan'ın bundan sonra atacağı adımlara bağlı olduğuna dikkat çekmişti.

DW,AFP,dpa/SÖ,GA

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