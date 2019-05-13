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Tusk, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:20 | Son Güncelleme

Tusk, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile görüştü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es Serrac Brüksel'de bir araya geldi.

Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Serrac ile sabah yaptığı görüşmede, Libya'daki krizi görüştüklerini belirtti.

AB'nin Libya'da tüm taraflara askeri faaliyetlere son verme ve siyasi diyaloğu tekrar başlatma çağrısı yaptığını aktaran Tusk, askeri yoldan çözüme ulaşılamayacağını ifade etti.

- Libya'daki çatışmalar

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün son açıkladığı bilgilere göre, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü aştı.

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Libya Serrac Tusk

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