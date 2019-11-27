Tusk: ‘Trump Avrupa Birliği’nin En Büyük Zorluklarından Biri

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Avrupa Birliği’nin karşı karşıya olduğu en zorlu sınavlarından birini olduğunu söyledi. Tusk, Trump’ın AB’nin dağılması için dua ettiğini savundu.

İngiltere'nin AB’den ayrılma kararını memnuniyetle karşılayan Donald Trump, AB'yi ticari hasım olarak gördüğü gibi transatlantik savunma ittifakı NATO'nun değerini de sorgulayan bir lider.

Haftalık Alman dergisi Die Zeit’a röportaj veren Tusk, "Tarihte ilk defa birleşik bir Avrupa'ya açıkça karşı olan bir Amerikan başkanı var. Brexit'i destekliyor ve birliğin parçalanması için dua ediyor" ifadelerini kullandı..

Trump’ın AB'yi zayıflatmaya kararlı olduğunu savunan Tusk, bu durumun birlik açısından muhtemelen en büyük zorluklardan biri olduğunu dile getirdi.

Eski Polonya Başbakanı olan Donald Tusk, 5 yıllık AB Konseyi Başkanlığı görevini tamamlamak üzere. Bu süre boyunca Avrupalı liderler zirvelerine başkanlık eden Tusk’un yerine eski Belçika Başbakanı Charles Michel’in gelmesi bekleniyor.

Donald Trump başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ABD ile AB ilişkileri sıkıntılı bir dönemden geçiyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçtiğimiz Eylül ayında Brüksel’i ziyaret ederek ilişkileri yeniden rayına oturtma çabalarına ağırlık vermiş

