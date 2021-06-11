TUSKON davasında karar: 6 sanık hakkında hapis cezası

TUSKON davasında karar açıklandı.

TRT Haber muhabiri söz konusu davayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

86 sanıklı davaydı. Dosyaların ayrıldığını gördük. Son olarak da 3 kişinin dosyası ayrıldı. 35 sanık hakkında verilen kararlar belli oldu. 15 sanık beraat etti.

6 kişiye silahlı terör örgütüne üyelikten 6 yıl 3 ay hapis verildi. Zeynep Meral de bu isimlerden.

4 sanığın dosyası ayrıldı, firari oldukları için ayrı görülecek: F.Gülen, Rızanur Meral, Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz.

Ayrıntılar geliyor...

