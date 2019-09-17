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Tusk'tan Batı Balkanlar'ın AB üyeliğine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 20:38 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u ziyaret eden AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: - "Tüm Batı Balkanlar'ın AB'ye katılımı olmadan güvenli ve istikrarlı bir Avrupa söz konusu olamaz"

ÜSKÜP/TİRAN (AA) - Kuzey Makedonya ile Arnavutluk'u ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, tüm Batı Balkanlar'ın AB'ye katılımı olmadan güvenli ve istikrarlı bir Avrupa'nın söz konusu olamayacağını ifade etti.

İlk olarak Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Başbakan Zoran Zaev ile görüşen Tusk, burada yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya'nın özellikle Yunanistan ile arasındaki isim sorununu çözmesiyle siyasi olgunluk ve rasyonalizm bağlamında "şampiyon" olduğunu vurguladı.

Kuzey Makedonya'nın son yıllarda farklı alanlarda olağanüstü çaba gösterdiğinin altını çizen Tusk, "Brüksel'in, hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadelenizdeki siyasi taahhüdünüzden şüphe duymadığı nettir." dedi.

Tusk, AB'ye üyelik hedefinde üzerine düşeni yerine getirdiğini söyleyerek, şimdi sıranın AB'nin de üzerine düşeni yapmasında olduğunu kaydetti.

Zaev ise AB Konseyinin ekimde yapılacak toplantısında ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerine başlaması için tarih almak istediklerini belirterek, "tarihi" olarak nitelendirdiği bu toplantıda AB üyesi ülkelerin liderlerinin bu kararı onaylaması gerektiğini ifade etti.

Tusk, Üsküp'te ayrıca Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendravoski ile de görüştü.

- Arnavutluk ziyareti

Kuzey Makedonya temaslarınına ardından Arnavutluk'a geçen Tusk, burada da Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi.

AB'nin, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile katılım müzakerelerini başlatması gerektiğini belirten Tusk, "Arnavutluk ile katılım müzakerelerinin açılması, benim için en büyük madalya olacaktır. Çabalarınız sayesinde bu hedefe yaklaştık." diye konuştu.

Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üye olmasının tüm Avrupa'nın çıkarına olduğunu vurgulayan Tusk, "Tüm Batı Balkanlar'ın AB'ye katılımı olmadan güvenli ve istikrarlı bir Avrupa söz konusu olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Rama ise Batı Balkanlar'ın ve özellikle de Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın katılım süreçlerindeki çabası için Tusk'a teşekkür ederek, Tusk'un AB'nin genişleme sürecinin savunucusu olduğunu sözlerine ekledi.

Tusk'tan Batı Balkanlar'ın AB üyeliğine destek

- Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u ziyaret eden AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: - "Tüm Batı Balkanlar'ın AB'ye katılımı olmadan güvenli ve istikrarlı bir Avrupa söz konusu olamaz"

AB Konseyi Başkanı Tusk Kuzey Makedonya'da

AB Konseyi Başkanı Tusk Kuzey Makedonya'da

AB Konseyi Başkanı Tusk Kuzey Makedonya'da

AB Konseyi Başkanı Tusk Kuzey Makedonya'da

AB Konseyi Başkanı Tusk Kuzey Makedonya'da

AB Konseyi Başkanı Tusk Kuzey Makedonya'da

AB Konseyi Başkanı Tusk Kuzey Makedonya'da

AB Konseyi Başkanı Tusk Kuzey Makedonya'da

AB Konseyi Başkanı Tusk Kuzey Makedonya'da

AB Konseyi Başkanı Tusk Kuzey Makedonya'da

AB Konseyi Başkanı Tusk Kuzey Makedonya'da

AB Konseyi Başkanı Tusk Kuzey Makedonya'da

AB Konseyi Başkanı Tusk Kuzey Makedonya'da

AB Konseyi Başkanı Tusk Kuzey Makedonya'da

AB Konseyi Başkanı Tusk Arnavutluk'ta

AB Konseyi Başkanı Tusk Arnavutluk'ta

AB Konseyi Başkanı Tusk Arnavutluk'ta

AB Konseyi Başkanı Tusk Arnavutluk'ta

AB Konseyi Başkanı Tusk Arnavutluk'ta

AB Konseyi Başkanı Tusk Arnavutluk'ta

AB Konseyi Başkanı Tusk Arnavutluk'ta

AB Konseyi Başkanı Tusk Arnavutluk'ta
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AB Konseyi Başkanı Donald Tusk Arnavutluk Kuzey Makedonya Tiran Üsküp zoran zaev

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