Tuşlu telefon fiyatına akıllı telefon: Xiaomi Redmi 9A ve Redmi 9C tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi Redmi 9 akıllı telefonunu tanıttıktan sonra her şeyi bitirmemişti. Tıpkı Redmi 8'de olduğu gibi, Redmi 9'un farklı varyasyonlarının geleceği dünden belliydi. Nitekim planlar böyle işledi. Xiaomi, Redmi 9A ve Redmi 9C'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Dilerseniz önce Redmi 9A ile başlayalım.
Redmi 9A özellikleri arasında 6,53 inç büyüklüğünde IPS bir ekran var. Bu ekranda damla bir çentik bulunuyor. Damla çentikte telefonun 5 MP'lik kamerası yer alıyor. Redmi 9A'ya MediaTek Helio G25 işlemcisi güç verirken, bu işlemciye 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.
Redmi 9A'nın arkasında ise 13 MP'lik tek bir arka kamera bulunuyor. Telefon gücünü ise 5.000 mAh değerindeki bataryasından alıyor. Redmi 9A'nın giriş seviyesi bir model olduğunu söylemek gerek. Şimdi Redmi 9C'ye geçelim.
Redmi 9C, Redmi 9A ile bazı yönlerden benzeşiyor. Ancak bu iki telefonu ayıran önemli farklar var. Örneğin; Redmi 9C ekran özellikleri aynı olmasına rağmen, MediaTek Helio G35 işlemcisini kullanıyor. 2 GB ve 32 GB dahili depolama alanı yine Redmi 9C'de de bulunuyor.
Redmi 9C'yi Redmi 9A'dan ayıran diğer önemli bir özellik de kameralar. Zira, Redmi 9A'da bulunan tekli kamera, Redmi 9C'de yerini üçlü bir kameraya bırakıyor. Bu kameralar sırasıyla 13 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Ayrıca Redmi 9C'nin arkasında Redmi 9A'ya nazaran bir parmak izi sensörü de bulunuyor. Telefonun bataryası ise 5.000 mAh gücünde.
Redmi 9A fiyatı 83 dolar (yaklaşık 560 TL) olarak belirlenmiş durumda. Redmi 9C ise 100 dolardan (yaklaşık 685 TL) satışa sunulacak. Giriş seviyesi akıllı telefonların 100-200 dolar bandında satıldığını düşünürsek Redmi 9 serisinin güzel bir fiyatlandırmaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabi ki üst seviye kullanımlar için bu telefonlar yeterli olmayacaktır ancak tuşlu telefonlara iyi bir seçenek oluşturacağı kuşkusuz bir gerçek.
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