Tuşlu telefon fiyatına akıllı telefon: Xiaomi Redmi 9A ve Redmi 9C tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi Redmi 9 akıllı telefonunu tanıttıktan sonra her şeyi bitirmemişti. Tıpkı Redmi 8'de olduğu gibi, Redmi 9'un farklı varyasyonlarının geleceği dünden belliydi. Nitekim planlar böyle işledi. Xiaomi, Redmi 9A ve Redmi 9C'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Dilerseniz önce Redmi 9A ile başlayalım.

REDMİ 9A ÖZELLİKLERİ

Redmi 9A özellikleri arasında 6,53 inç büyüklüğünde IPS bir ekran var. Bu ekranda damla bir çentik bulunuyor. Damla çentikte telefonun 5 MP'lik kamerası yer alıyor. Redmi 9A'ya MediaTek Helio G25 işlemcisi güç verirken, bu işlemciye 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Redmi 9A'nın arkasında ise 13 MP'lik tek bir arka kamera bulunuyor. Telefon gücünü ise 5.000 mAh değerindeki bataryasından alıyor. Redmi 9A'nın giriş seviyesi bir model olduğunu söylemek gerek. Şimdi Redmi 9C'ye geçelim.

REDMİ 9C ÖZELLİKLERİ

Redmi 9C, Redmi 9A ile bazı yönlerden benzeşiyor. Ancak bu iki telefonu ayıran önemli farklar var. Örneğin; Redmi 9C ekran özellikleri aynı olmasına rağmen, MediaTek Helio G35 işlemcisini kullanıyor. 2 GB ve 32 GB dahili depolama alanı yine Redmi 9C'de de bulunuyor.