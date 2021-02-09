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Tuşlu telefonlara talep zirve yaptı! Karşılayabilecek stok yok

09.02.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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Tuşlu telefonlara talep zirve yaptı! Karşılayabilecek stok yok

Unutulmaya yüz tutan kamerasız ve tuşlu telefonlara olan talep son yıllara oranla zirve yaparken, ikinci el telefon satışı yapan dükkânlarda eski telefon stokları tükenmenin eşiğine geldi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte halk arasında “yaşlı telefonu” olarak bilinen kamerasız ve tuşlu telefonlara rağbet azaldı. Genellikle akıllı telefonları tercih eden vatandaşlar eski modelleri rafa kaldırarak kenara attı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından ilan edilen, askeriyede kısmen telefon kullanımına izin kararının ardından, bu özellikleri karşılayan eski telefonlara olan talep zirve yaptı. Telefoncularda bulunan kamerasız telefon stokları erimeye başlarken, bu durumun ardından fiyatlarda da artış yaşandı. Kısa zaman önce 50-100 liraya alıcı bulamayan tuşlu telefonlar, şimdilerde 250-300 lira arasında satılıyor.

“BUNU KARŞILAYABİLECEK BİR STOK YOK''

Tuşlu telefonların genellikle yaşlı vatandaşlar tarafından kullanımı kolay olduğu için tercih edildiğini belirten ikinci el telefon satıcısı Korkmaz Sönmez, askeriyede alınan kararın ardından piyasadaki stokların azalmaya başladığını söyledi.

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Üretimin olmaması nedeniyle fiyatlarda da artış yaşandığını ifade eden Sönmez, “Tuşlu telefonlar genellikle yaşlı kesim tarafından daha kolay olduğu için kullanılıyor. Son birkaç yıl içerisinde askeriye tarafından insanların iletişim sağlayabilmesi için bunlara bir serbestlik tanındı. Buna göre kamerasız tuşlu telefonlar askeriyede kullanılabilir. Bu sebeple de tuşlu telefonlara talep arttı. Erkekler akıllı telefonları olmasına rağmen artık askere giderken tuşlu telefon almak istiyor. Şu anda piyasada kullanımı çok olmadığı için sayıları da azaldı. Üretiminin de oldukça azalması ve talebin artması nedeniyle hem fiyatlar arttı hem de sayı azaldı.

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''Daha önceleri 50-100 liraya satılamayan tuşlu telefonlar şu anda 250-300 liraya bile satılıyor. Düzenli olarak binlerce genç askere alınıyor. Gençler artık akıllı telefon kullanıyor. Bunlar da askere gittiklerinde yakınlarıyla iletişim kurabilmek için mecburen tuşlu telefonlara yöneliyorlar. Talep gerçekten çok fazla, önceden günde 1 tuşlu telefon satılıyorsa şimdi 10 tane satılıyor. Bunu karşılayabilecek bir stok da yok” şeklinde konuştu.

(İHA)

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