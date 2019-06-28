Tutak'a şehit ateşi düştü

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin, Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Adem Tunç'un (26), Ağrı'nın Tutak ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Uzman Çavuş Adem Tunç'un şehit olduğu haberi, Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Köş köyündeki ailesine ulaştı. Acı haberi sabah saatlerinde yetkililerden alan aile bireyleri, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Şehit Uzman Çavuş Adem Tunç'un cenazesinin bugün saat 13.00'te Ağrı'ya getirileceği ve düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

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