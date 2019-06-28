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Tutak'a şehit ateşi düştü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 15:02 | Son Güncelleme

ŞEHİT CENAZESİ AĞRI'YA GETİRİLDİ Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Köşk köyünde yaşayan Şefika-Ömer Tunç çiftinin 10 çocuğundan 9'uncusu olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un (28) cenazesi askeri uçakla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.

Tutak'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT CENAZESİ AĞRI'YA GETİRİLDİ
Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Köşk köyünde yaşayan Şefika-Ömer Tunç çiftinin 10 çocuğundan 9'uncusu olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un (28) cenazesi askeri uçakla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Buradaki törene Vali Vekili Hidayet Sarı, Belediye Başkan Vekili Kenan Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Garnizon Komutanı Faruk Metin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, bürokrat ve vatandaşlar katıldı. Törende şehit askerin anne babası ve köyde oturan kardeşleri Vefa ile Mehmet Tunç'un oldukça bitkin olduğu görüldü. Anne Şefika Tunç, havalimanında oğlunu getirecek uçağı acı içinde beklerken, astım hastası olan baba Ömer Tunç, havalimanı içinde serin bir odaya alındı. Bir süre havalimanında bekletilen baba daha sonra yakınları tarafından Tutak ilçesine götürüldü.
Şehit Adem Tunç'un cenazesini getiren askeri uçak saat 13.50'de Ahmed-i Hani Havalimanı'na iniş yaptı. Şehit askerin naaşı askerlerin omuzlarında uçaktan alınarak tören alanına getirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun yaptığı dua sırasında şehit askerin kardeşi Vefa, ağabeyinin bayrağa sarılı tabutu başında bekledi. Duanın ardından anne Şefika Tunç oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Tören alanındaki görevliler ve şehit askerin yakınlarını teselli etmeye çalıştı.
Törenden sonra şehit askerin naaşı Ağrı Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Tutak'a gönderildi. Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç yarın öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından doğduğu Köşk Köyü'nde son yolculuğuna uğurlanacak.
FOTOĞRAFLI

Tutak'a şehit ateşi düştü (2)Tutak'a şehit ateşi düştü (2)Tutak'a şehit ateşi düştü (2)Tutak'a şehit ateşi düştü (2)

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