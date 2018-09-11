Turizm Tanıtma Platformu (TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız, platform olarak yerli ve milli üreticilerle markaların desteklenmeleri amacıyla "yerli ve milli tercih" kampanyasını başlattıklarını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, TUTAP'ın Türkiye'nin son günlerde ekonomik alanda maruz kaldığı yaptırım ve baskılar karşısında vatandaşların duyarlılığını artırmak, milli birlik ve dayanışmaya katkı sağlamak için yeni bir kampanyayı başlatma kararı aldıklarını belirtti.

Fikret Yıldız, kampanyaya ilişkin "Yerli ve milli olmayan ürün ve markaları hayatımızdan tamamen çıkarmak kısa vadede mümkün olmasa da bireysel olarak ortaya koyacağımız milli ve yerli tercihlerimiz, orta ve uzun vadede hem ülke ekonomimize katkı sağlayacak, hem de yerli üreticilerimiz ile markalarımızı güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- Çocuk ve gençler bilgilendirilecek

Kampanyanın vatandaşların bilinçlenmesi ve duyarlı olması hususunda gerçekleştirileceğini vurgulayan Yıldız, kampanyanın içeriğine yönelik, şu bilgileri paylaştı: