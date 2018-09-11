Turizm Tanıtma Platformu (TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız, platform olarak yerli ve milli üreticilerle markaların desteklenmeleri amacıyla "yerli ve milli tercih" kampanyasını başlattıklarını bildirdi.
Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, TUTAP'ın Türkiye'nin son günlerde ekonomik alanda maruz kaldığı yaptırım ve baskılar karşısında vatandaşların duyarlılığını artırmak, milli birlik ve dayanışmaya katkı sağlamak için yeni bir kampanyayı başlatma kararı aldıklarını belirtti.
Fikret Yıldız, kampanyaya ilişkin "Yerli ve milli olmayan ürün ve markaları hayatımızdan tamamen çıkarmak kısa vadede mümkün olmasa da bireysel olarak ortaya koyacağımız milli ve yerli tercihlerimiz, orta ve uzun vadede hem ülke ekonomimize katkı sağlayacak, hem de yerli üreticilerimiz ile markalarımızı güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.
- Çocuk ve gençler bilgilendirilecek
Kampanyanın vatandaşların bilinçlenmesi ve duyarlı olması hususunda gerçekleştirileceğini vurgulayan Yıldız, kampanyanın içeriğine yönelik, şu bilgileri paylaştı:
"Eğitim kurumlarımızla yapılacak iş birliği neticesinde, çocuklarımıza, gençlerimize yerli ve milli duruşun nasıl olacağı, nelere dikkat edecekleri, tercihleri sonucunda yapılan harcamaların nihai ulaşacağı yerler hususunda bilgilenmeleri sağlanacaktır.
Amacımız yabancı menşeli firma ve markaları karalamak, rencide etmek değil kendi insanlarımızın yapacakları yerli ve milli tercihler neticesinde, ülkemizin döviz kaybına uğramamasına, yerli firma ve markalarımızın daha fazla tercih edilerek büyümelerine ve Türk lirasının değerlenmesine katkı sağlayacakları bilincinde olmalarını sağlamaktır."
- "Yerli ve milli markalarımızın yer aldığı internet sitesi hazırlanacak"
TUTAP Başkanı Yıldız, kampanya için 6 maddelik bir planlama hazırlandığını belirterek, bu kapsamda basın aracılığıyla duyurular yapılacağını, kamu spotlarının TV'lerde yayınlanacağını aktardı.
Benzer şekilde billboard, gazete, dergi, radyolarda da çalışmalar yürütüleceği bilgisini paylaşan Yıldız, şunları kaydetti:
"Yerli ve milli markalarımızın yer aldığı internet sitesi hazırlanacak ayrıca duyurular ve güncel açıklamalar buradan yapılacak, kampanyamıza destek verenler ilan edilecek. Kampanyamıza kamu kurumlarımızın ve önemli STK'ların da destek olmaları adına girişimlerde bulunulacak. Yerel yönetimler ve yerel basınla kendi alanlarında kampanya hakkında kamuoyunu bilinçlendirmeleri hususunda iş birliği yapılacak. Bizler bugün bu kampanyayla ilk adımı attık. Burada amacımıza ulaşmamız yapacağımız çalışmaların lafta kalmadan sürekli ve sonuç alacak biçimde uygulanması sağlamak, kamuoyunun yerli ve milli tercihleri hususunda bilgilenmelerini sağlamaktır."
Yıldız, bütün vatandaşlara, firmalara ve iş adamlarına kampanyaya destek verme çağrısında bulundu.
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