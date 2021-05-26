Tütkiye'ye gezerek 10 liraya dert dinliyor! Kendisini ağlatana 100 lira veriyor

Doğma büyüme İstanbullu olduğunu söyleyen 23 yaşındaki Aytaç Şimşek, yaklaşık 4 yıl önce şehrin karmaşasından sıkıldığı için sırt çantasıyla yola çıktı. 4 yılda 51 ile otostopla gezen Şimşek, gittiği yerlerde 10 lira karşılığında dert dinleyerek geçimini sağlıyor. Dert dinleme seansları ilgiyle karşılanan Şimşek, kendisini derdiyle ağlatabilene de 100 lira vereceğini vadediyor. Otostopla gezdiği iller arasına İzmir'i de alan Aytaç Şimşek, insanların derdini tanımadığı birine anlatırken rahatladığını, daha rahat kendilerini ifade edebildiklerini ve şu ana kadar bir kişinin kendisini derdiyle ağlatabildiğini söyledi. Maddi durumundan ötürü paten alamadığını söyleyen genç gezgin, kendisine sponsor bularak ya da bir hayırsever tarafından paten alınabilirse, pateniyle dünyayı gezip, dünyanın derdini dinleyerek bir ilki gerçekleştirmeyi hedeflediğini de aktardı. İNSANLARI MERAK EDEREK YOLCULUĞA BAŞLADI Şehrin karmaşıklığından ve kalabalığından sıkılarak başka kültürler ve yerler tanımak amacıyla yolculuğuna başladığını söyleyen genç gezgin Aytaç Şimşek, bu sene yurt dışına da açılmak istediğini söyledi. Şimşek, "Doğma büyüme İstanbulluyum. İstanbul'un karmaşasından bayağı bir bunaldım artık sıkıldım. O yüzden artık ufaktan gezmeye başlamam gerektiğini anladım. Başka yerdeki insanlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar? Sonuçta da insanını merak ettim, kültürünü merak ettim. O yüzden bu geziye başlamaya karar verdim ve başladım. Yavaş yavaş da yakın şehirlerden başlayıp, uzaklaşmaya başladım. İstanbul'dan Diyarbakır, Batman, Mardin. O taraflara kadar gittim. Bu sene yurt dışına açılmayı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"TANIMADIKLARINA DAHA RAHAT ANLATIYORLAR" İnsanların daha önce tanımadığı ve daha sonra da görüşmeyecekleri kişilere daha rahat içlerini döktüklerine değinen Aytaç Şimşek, "10 lira karşılığında dinliyorum insanların dertlerini. Amacım aslında, insanlar birbirlerine güvenemez oldular ve artık selam vermek bile zor oluyor. Selam veriyorum, selam almıyorlar. Eskiden her şey güzeldi, herkes birbirini tanırdı; sohbet olurdu, muhabbet olurdu. Ama şimdi bakıyorum etrafa, birisine "Pardon bir şey sorabilir miyim?" dediğinde, dönüp bakmıyor bile. Benim de amacım şu: Artık kimsenin kimseye güveni kalmadı, kimse kimseye güvenip de derdini anlatamaz oldu, yakınlarına. Ben de yakınlarıma derdimi anlatamıyorum fakat yabancı birisi olsa giderim ona derdimi anlatırım. Çünkü arkadaşım değil, benim derdimle beni sırtımdan vuramaz, bana bir şey yapamaz benim derdimle. Yarın öbür gün onunla karşılaşır mısın, zor bir ihtimal karşılaşmazsın da. O yüzden yabancı kişiler çok geliyor. Yabancı derken, beni tanımayan kişiler çok geliyor" diye konuştu. BİR KİŞİ AĞLATABİLMİŞ 10 liraya dert dinleyen ve kendisini derdiyle ağlatabilene 100 lira veren Şimşek, şu ana kadar kendisini bir kişinin ağlatabildiğini söyledi. Genç gezgin, "Ailevi sıkıntıları olan birisi vardı. Çocuklarının birisi engelli, eşi ve çocuğuyla sıkıntılar yaşıyordu. Zaten kahve içiyorduk karşılıklı. O sırada ben o kadar çok etkilendim ki, 'Böyle bir şey olamaz' dedim. O kadar etkilendim ki, gözyaşlarımı tutamadım" dedi.