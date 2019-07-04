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Tutkularının peşinden giden büyükelçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 11:40 | Son Güncelleme

Gençliğinde başladığı enkaz fotoğrafçılığına kariyeri dolayısıyla ara veren, İtalyan'ın eski Sofya ve Minsk Büyükelçisi Stefano Benazzo, emekli olduktan sonra Güney Atlantik'ten Şili'ye, Namibya'dan Falkland Adalarına kadar dünyanın birçok yerinde gemi enkazlarının fotoğraflarını çekiyor - Doğru ışığı yakalayıp en etkileyici kareyi çekebilmek için bazen suda bazen de bir buz kütlesinin üzerinde saatlerce bekleyen Benazzo, tur uçaklarıyla havadan da kareler yakalıyor - Emekli büyükelçi ve fotoğraf sanatçısı Stefano Benazzo: - "Bir yerde gemi enkazı olduğuna ilişkin haber aldığımda hemen yola çıkıyorum"

EDA ÖZDENER - Emekli Büyükelçi Stefano Benazzo, kariyeri nedeniyle ara verse de enkaz fotoğrafçılığı tutkusundan kopamadı. Emekli olduktan sonra dünyanın dört bir yanını gezen Benazzo, gemi enkazlarını fotoğraflayarak, sergi açmaya devam etti.

İtalyan'ın eski Sofya ve Minsk Büyükelçisi Stefano Benazzo, tüm çağlardaki denizcilere saygı ve minnet ifadesi olarak fotoğraflarını çektiği gemi enkazlarını ölümsüz hale getiriyor.

Geçmişin sesini geleceğe duyurmayı amaçlayan Benazzo, 62 yaşından sonra gemi enkazlarının peşinden Güney Atlantik'ten Şili'ye, Namibya'dan Falkland Adalarına kadar dünyanın birçok yerine giderek, zorluklara rağmen fotoğraf çekiyor.

Doğru ışığı ve en etkileyici görüntüyü elde edebilmek için bazen suda bazen de bir buz kütlesinin üzerinde saatlerce bekleyen Benazzo, tur uçaklarıyla havadan da kareler yakalıyor.

Dünyanın önemli şehirlerinde enkaz fotoğrafları sergisi açan Benazzo, eserlerinin yer aldığı iki de kitap çıkardı. Birçok akademik çalışmada, Benazzo'nun enkaz fotoğrafçılığı çalışmalarına atıf yapıldı.

Benazzo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 senelik diplomatik kariyerinde, Washington, Bonn, Moskova, Minsk ve Sofya'da görev yaptığını, 62 yaşında emekli olduktan sonra da tutkularının peşinden gitmeye karar verdiğini söyledi.

En önemli tutkusunun terk edilmiş gemi enkazlarını fotoğraflamak olduğunu anlatan Benazzo, 50 senedir fotoğrafçılık yaptığını ancak enkaz fotoğrafçılığından ayrı bir keyif aldığını dile getirdi.

Benazzo, her bir enkazın ve o gemide bulunanların bir hikayesi olduğunu vurgulayarak, "Bunların birçoğu 20 sene sonra yok olacak. Gelecek nesillerin hafızalarına taşımak istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Fotoğrafladığı ilk enkaza 50 yıl sonra tekrar gitti

İlk enkaz fotoğrafını 50 yıl önce Şili'de çektiğini, iki sene önce aynı mekana gidip burayı tekrar fotoğrafladığını belirten Benazzo, objektifine yansıtmak istediği yerlere nasıl ulaştığını da şöyle anlattı:

"Bunlarla ilgili internet siteleri var. İnternet üzerinden bilgi alıyorum. Arkadaşlarım da bana haber veriyorlar. Bazen de tanımadığım ama bu konuyla ilgilendiğimi bilen, fotoğraflarımı gören kişiler mail adresimi buluyorlar ve benimle irtibata geçiyorlar. Çok maliyetli değilse hemen gidiyorum."

Enkaz fotoğrafçılığının yorucu bir iş olduğunu, ancak 70 yaşına rağmen büyük bir keyifle bu işi sürdürdüğünü dile getiren Benazzo, "Güney Atlantik'te 35 gün boyunca bir aysbergteydim. Ama orada 30'dan fazla enkaz gördüm. Bazıları hiç kimsenin görmediği enkazlardı." dedi.

Benazzo, enkazlar aracılığıyla insanları anlatmaktan coşku duyduğunu vurgulayarak, "Bazıları bunun çılgınca bir tutku olduğunu söylüyorlar, belki de öyledir. Zaten tutkular olmadan hayatta ilerlenemez. Bu benim büyük bir tutkum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
enkaz fotoğrafçılığı

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