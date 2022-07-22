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Tutkusunun önünde hiçbir şey duramadı! O kadar başarılı ki profesyonelleri bile yendi

22.07.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın Rennes şehrinden 41 yaşındaki oyuncu ve yayıncı Hichem, (namıdiğer "DJ H") Serebral palsi ile dünyaya geldi ancak engeli ve yaşadığı tüm zorluklar Hichem'i durduramadı. Hichem, özel kontrolörler sayesinde sadece ayaklarını kullanarak oyun oynamayı ömür boyu sürecek bir tutkuya dönüştürdü. Hatta profesyonel eSpor oyuncularını bile yenmeyi başardı. DJ'lik de yapan Hichem, çektiği videolarla ise büyük ses getirdi.

Tutkusunun önünde hiçbir şey duramadı! O kadar başarılı ki profesyonelleri bile yendi

Oyun dünyası 41 yaşındaki Hichem'i konuşuyor. Hichem, namıdiğer 'DJ H', Fransa'nın Rennes şehrinden. Serebral palsi ile dünyaya gelen Hichem'in YouTube'da 13 bin abonesi var. Ancak o, sadece ayaklarını kullanarak oynadığı ve DJ'lik yaptığı bazı inanılmaz videolarla oyun dünyasında ismini duyurdu.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre, özel kontrolörler sayesinde oyun, Hichem için ömür boyu süren bir tutku oldu. Bu yüzden şimdi tüm oyunları engelliler için daha erişilebilir hale getirmek için kampanya yürütüyor.

HER ŞEY BİR AMİGA 500 İLE BAŞLAMIŞ

Hichem, doğuştan gelen rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı kasılmalar nedeniyle ellerini hiç kullanamamış, bu da küçük yaşta okuma yazmayı öğrenmesini oldukça zorlaştırmış. Bu nedenle, ilkokula başladığında, ailesi, ona sınıf arkadaşlarına ayak uydurması için değiştirilmiş faresi olan bir Amiga 500 bilgisayarı kurmaya karar vermiş. Ancak bilgisayar Hichem için bir öğrenme aracı olmaktan çok daha fazlası olmuş.

Babası bir joystick'i değiştirerek Hichem'in ilk kez ayaklarını kullanarak Amiga'da video oyunları oynamasını sağlamış.

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Aktarıldığı kadarıyla Hichem, o zamandan beri çok başarılı bir şekilde oyun oynuyor. Hatta, profesyonel eSpor oyuncularını bile yendiği oldu.

"O GÜN, HERHANGİ BİR OYUNCUDAN BİLE DAHA İYİ OLDUM"

Hichem'i Paris'teki bir oyun etkinliğinde profesyonel bir eSpor oyuncusuna karşı bir FIFA maçı kazanmayı başardı ve hatta Playstation ekibiyle tanıştı. Hichem, "O gün, engelimi aşabildim ve herhangi bir oyuncudan bile daha iyi oldum" diyor.

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Hichem'in nihai hedefi, oyun topluluğunda yeterince isim yaparak, büyük geliştiricilerin erişilebilirlik konusunda tavsiye almak için ona yaklaşması. Hichem, oyun firmalarının ilk olarak kendisine ve diğer engelli oyunculara danışmaya başlamasını istiyor.

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