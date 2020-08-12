Tutmaç Çorbası nasıl yapılır? Masterchef Tutmaç Çorbası tarifi nedir?

Selçuklulardan günümüze dek uzanan bir lezzet olan Tutmaç Çorbası, terbiyesinin yanı sıra yöresel tatlarıyla da dikkat çekiyor. MasterChef yarışması ile beraber bir kez daha gündeme gelen Tutmaç Çorbası malzemeleri ve tarifi de merak ediliyor. Bazı püf noktalarına dikkat ederek ve hem malzemeleri hem de tarifi eksiksiz şekilde uygulayarak oldukça lezzetli bir Tutmaç Çorbası yapılabiliyor. İşte Tutmaç Çorbası tarifi ve malzemeleri...
Tutmaç Çorbası yapılışı için ilk olarak derin bir tencerenin içerisinde su kaynatılıyor. Ardından suyun içerisine nohut, mercimek ve erişte atılıyor. Sonrasında erişteler pişinceye dek tencerede kaynatılıyor. Ardından farklı bir kasenin içerisinde Masterchef Tutmaç Çorbası yapmak için terbiye hazırlanıyor. Bunun için de yumurta sarısı, un ve yoğurt; tamamen pürüzsüz bir kıvam kazanana kadar çırpılıyor.
Tutmaç Çorbası tarifi devamında kaynayan su içinden bir kepçe alıp terbiyenin içerisine yavaş yavaş ve sürekli karıştırılarak ilave ediliyor. Yeteri kadar sıcak olmadıysa birkaç defa daha döküp işlem tekrar ediliyor. Ardından terbiye kaynayan su içine ilave ediliyor. Birkaç dakika karıştırıp tencerede kaynadıktan sonra ocağın altını kapatılıyor. Tutmaç Çorbası nane ile beraber sıcak şekilde servis ediliyor.
Ekranlara gelmesinin ardından Tutmaç Çorbası nerenin yemeği şeklinde sorular sorulmaya başladı. Tutmaç Çorbası tarihçesi merak ediliyor. Geçmişi Selçuklulara kadar uzanan eşsiz lezzetlerden bir tanesi olan Tutmaç Çorbası yöresi olarak çok farklı bölgeler gösterilebiliyor. Aynı zamanda çorbanın tarifi de yöreden yöreye göre değişiyor. Tutma-aç ismi ile de bilinen çorbanın yapıldığı yörelerden bir tanesi de Bingöl yöresi.
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