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Tutmaç Çorbası nasıl yapılır? Masterchef Tutmaç Çorbası tarifi nedir?

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2020 09:26 | Son Güncelleme

Çorba tüketmeyi sevenler için özel bir lezzet olan Tutmaç Çorbası, Masterchef yarışması ile bir kez daha gündeme geldi. Doğu Anadolu mutfağının eşsiz ürünlerinden olan Tutmaç Çorbası için malzeme listesi ve tarifi araştırılıyor. İşte Masterchef Tutmaç Çorbası ile ilgili tüm detaylar...

Tutmaç Çorbası nasıl yapılır? Masterchef Tutmaç Çorbası tarifi nedir?

Selçuklulardan günümüze dek uzanan bir lezzet olan Tutmaç Çorbası, terbiyesinin yanı sıra yöresel tatlarıyla da dikkat çekiyor. MasterChef yarışması ile beraber bir kez daha gündeme gelen Tutmaç Çorbası malzemeleri ve tarifi de merak ediliyor. Bazı püf noktalarına dikkat ederek ve hem malzemeleri hem de tarifi eksiksiz şekilde uygulayarak oldukça lezzetli bir Tutmaç Çorbası yapılabiliyor. İşte Tutmaç Çorbası tarifi ve malzemeleri...

Tutmaç Çorbası Malzemeleri

  • Yarım su bardağı kadar haşlanmış nohut
  • Yarım su bardağı kadar erişte
  • Yarım su bardağı kadar az haşlanmış yeşil mercimek
  • 1 adet soğan
  • Kuru nane
  • Karabiber
  • Tuz
  • Zeytinyağı
  • 1 litre kadar su
  • 1 yemek kaşığı un (terbiyesi için)
  • 1 adet yumurtanın sarısı (terbiyesi için)
  • 1,5 su bardağı kadar süzme yoğurt (terbiyesi için)

Tutmaç Çorbası Nasıl Yapılır?

Tutmaç Çorbası yapılışı için ilk olarak derin bir tencerenin içerisinde su kaynatılıyor. Ardından suyun içerisine nohut, mercimek ve erişte atılıyor. Sonrasında erişteler pişinceye dek tencerede kaynatılıyor. Ardından farklı bir kasenin içerisinde Masterchef Tutmaç Çorbası yapmak için terbiye hazırlanıyor. Bunun için de yumurta sarısı, un ve yoğurt; tamamen pürüzsüz bir kıvam kazanana kadar çırpılıyor.

Tutmaç Çorbası tarifi devamında kaynayan su içinden bir kepçe alıp terbiyenin içerisine yavaş yavaş ve sürekli karıştırılarak ilave ediliyor. Yeteri kadar sıcak olmadıysa birkaç defa daha döküp işlem tekrar ediliyor. Ardından terbiye kaynayan su içine ilave ediliyor. Birkaç dakika karıştırıp tencerede kaynadıktan sonra ocağın altını kapatılıyor. Tutmaç Çorbası nane ile beraber sıcak şekilde servis ediliyor.

Tutmaç Çorbası Yöresi

Ekranlara gelmesinin ardından Tutmaç Çorbası nerenin yemeği şeklinde sorular sorulmaya başladı. Tutmaç Çorbası tarihçesi merak ediliyor. Geçmişi Selçuklulara kadar uzanan eşsiz lezzetlerden bir tanesi olan Tutmaç Çorbası yöresi olarak çok farklı bölgeler gösterilebiliyor. Aynı zamanda çorbanın tarifi de yöreden yöreye göre değişiyor. Tutma-aç ismi ile de bilinen çorbanın yapıldığı yörelerden bir tanesi de Bingöl yöresi.

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