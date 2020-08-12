Tutmaç Çorbası nasıl yapılır? Masterchef Tutmaç Çorbası tarifi nedir?

Selçuklulardan günümüze dek uzanan bir lezzet olan Tutmaç Çorbası, terbiyesinin yanı sıra yöresel tatlarıyla da dikkat çekiyor. MasterChef yarışması ile beraber bir kez daha gündeme gelen Tutmaç Çorbası malzemeleri ve tarifi de merak ediliyor. Bazı püf noktalarına dikkat ederek ve hem malzemeleri hem de tarifi eksiksiz şekilde uygulayarak oldukça lezzetli bir Tutmaç Çorbası yapılabiliyor. İşte Tutmaç Çorbası tarifi ve malzemeleri...

Tutmaç Çorbası Malzemeleri

Yarım su bardağı kadar haşlanmış nohut

Yarım su bardağı kadar erişte

Yarım su bardağı kadar az haşlanmış yeşil mercimek

1 adet soğan

Kuru nane

Karabiber

Tuz

Zeytinyağı

1 litre kadar su

1 yemek kaşığı un (terbiyesi için)

1 adet yumurtanın sarısı (terbiyesi için)

1,5 su bardağı kadar süzme yoğurt (terbiyesi için)

Tutmaç Çorbası Nasıl Yapılır?

Tutmaç Çorbası yapılışı için ilk olarak derin bir tencerenin içerisinde su kaynatılıyor. Ardından suyun içerisine nohut, mercimek ve erişte atılıyor. Sonrasında erişteler pişinceye dek tencerede kaynatılıyor. Ardından farklı bir kasenin içerisinde Masterchef Tutmaç Çorbası yapmak için terbiye hazırlanıyor. Bunun için de yumurta sarısı, un ve yoğurt; tamamen pürüzsüz bir kıvam kazanana kadar çırpılıyor.

Tutmaç Çorbası tarifi devamında kaynayan su içinden bir kepçe alıp terbiyenin içerisine yavaş yavaş ve sürekli karıştırılarak ilave ediliyor. Yeteri kadar sıcak olmadıysa birkaç defa daha döküp işlem tekrar ediliyor. Ardından terbiye kaynayan su içine ilave ediliyor. Birkaç dakika karıştırıp tencerede kaynadıktan sonra ocağın altını kapatılıyor. Tutmaç Çorbası nane ile beraber sıcak şekilde servis ediliyor.