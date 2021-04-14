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''Tuttuğumuz orucu bile açamadan canımızın derdine düştük'' diyerek paylaştı! Sağlık çalışanlarına saldıran hasta yakınlarına ceza yağdı

14.04.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Numune Hastanesi acil servisinde sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakınına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ve trafik kurallarına uymamaktan 13 bin 410 lira ceza uygulandı. Öte yandan durum anını Twitter hesabından paylaşan bir hemşire, ''Tuttuğumuz orucu bile açamadan canımızın derdine düştük'' diyerek acil servisin geldiği hali paylaştı.

''Tuttuğumuz orucu bile açamadan canımızın derdine düştük'' diyerek paylaştı! Sağlık çalışanlarına saldıran hasta yakınlarına ceza yağdı

Sivas Numune Hastanesi acil servisinde dün sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerine saldıran 9 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 427'şer lira, maske takmadıkları için 900'er lira olmak üzere 11 bin 943 lira ceza kesilmesi için tutanak tutuldu.

Polis ekipleri ayrıca bu kişilerin hastaneye geldikleri 2 araca da çeşitli maddelerden 1467 lira trafik cezası uygulayarak, araçları trafikten men etti.

Öte yandan gözaltındaki 9 kişinin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Olay anından acil servisin geldiği durumu ve yaşadıklarını Twitter hesabından paylaşan bir hemşire, ''Tuttuğumuz orucu bile açamadan canımızın derdine düştük'' dedi.

teıt

NE OLMUŞTU?

Gümüşdere köyünde traktör kazasında bacağı kırılan Y.Ö'yü (43) Numune Hastanesi acil servisine getiren yakınları, hastayla ilgilenmediğini öne sürerek, sağlıkçılara sözlü şiddette bulunmuştu.

Bu sırada acil serviste kalabalık oluşturmamaları yönünde uyarılan hasta yakınları ile hastanenin güvenlik görevlileri arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüşmüştü. Acil serviste saldırgan tavırlar sergileyerek, tıbbi cihaz ve ekipmanlara zarar veren hasta yakınları, 6 güvenlik görevlisini yaralamıştı.

Olayın ardından A.Ü. (50) ve M.Ö. (21) ile çeşitli suçlardan kayıtları bulunan şüpheliler G.Ö. (32), A.Ö. (56), V.Ö. (24), İ.Ü. (25), Ş.B. (44), M.Ö. (17) ve S.Ö. (36) polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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(AA)

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