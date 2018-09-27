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Tuttukları balığın içinden çıkanı görünce şaşkına döndüler

İLGİNÇ HABERLER  | 27.09.2018 08:15 | Son Güncelleme

Balık tutmaya giden bir aile, tuttukları balığın içinden çıkan paraziti amatör kameraya kaydetti. Balığın içinden çıkan paraziti gösteren görüntü sosyal medyada da izleyenleri hayrete düşürdü.

Sosyal medyada yayılan ilginç görüntü çok sayıda kişi tarafından merak konusu oldu. Ailesiyle balık tutmaya giden adam, tuttuğu balıkta ilginç bir şey fark etti. Daha yakından incelemek istediğinde balığın içinde gizlenmiş devasa beyaz renkli bir parazit buldu. Bu mide bulandıran görüntü sosyal medyada yayıldı ve balık tutarken karşılaşılabilecek durumlar olarak çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
balık parazit

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