Tuttukları balığın içinden çıkanı görünce şaşkına döndüler

Sosyal medyada yayılan ilginç görüntü çok sayıda kişi tarafından merak konusu oldu. Ailesiyle balık tutmaya giden adam, tuttuğu balıkta ilginç bir şey fark etti. Daha yakından incelemek istediğinde balığın içinde gizlenmiş devasa beyaz renkli bir parazit buldu. Bu mide bulandıran görüntü sosyal medyada yayıldı ve balık tutarken karşılaşılabilecek durumlar olarak çok sayıda kişi tarafından izlendi.

