Tutuklamalara ABD Dışişleri ve HRW'dan Tepki

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert’in yazılı açıklamasında, “Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin Anadolu Kültür Derneği’yle ilişkisi olan akademisyen, gazeteci ve sivil toplum aktivistlerini gözaltına almasından büyük endişe duymaktadır. Şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü ile dernek kurma özgürlüğü, her sağlıklı demokrasinin temel unsurlarıdır. A.B.D.-Türkiye ortaklığı, Türk demokrasisi başarılı olduğunda en güçlü olur. Türkiye’ye, ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, adil yargılama teminatı, yargı bağımsızlığı ve diğer insan hakları ile temel özgürlüklere saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’de Kavala Soruşturması kapsamında aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 13 kişinin gözaltına alınmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yazılı bir açıklama yayınladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü(Human Rights Watch, HRW) de gözaltıları kınadı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü(Human Rights Watch, HRW) açıklamasında da savcılığın herhangi bir dayanak olmadan Kavala soruşturmasını daha da genişlettiği ifade edilirken, “Tutuklamalarla akademisyenler ve sanat grupları hedef alınıyor” denildi. Açıklamada, “16 Kasım 2018 günü, 13 tanınmış akademisyen ve sivil toplum örgütü üyesi kişilerin, şaibeli şekilde tutuklanması, Türkiye’nin baskıcı iklimini ve adaletsizlik döngüsünü daha da derinleştiriyor” denildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü açıklamasında Anadolu Kültür Örgütü Başkanı ve işadamı Osman Kavala’nın bir yıldan bu yana hakkında herhangi bir iddianame olmadan tutuklu bulunduğuna dikkat çekildi. Örgüt başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlara da tutuklu gazeteciler, akademisyenler ve sivil toplum örgütü üyelerinin serbest bırakılması için Türkiye’ye baskı yapmasını istedi. 22 Kasım tarihinde üst düzey AB yöneticilerinin Ankara’da bazı toplantılara katılacakları ve temaslarda bulunacakları hatırlatıldı ve bu toplantılarda konunun gündeme gelmesi gerektiği ifade edildi.

