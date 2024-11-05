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Tutuklanan Ahmet Özer'den açıklama! 'Hayatımın hiçbir döneminde ilgim olmadı'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.11.2024 20:12
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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Sosyal medyadan açıklama yapan Özer, "Hayatımın hiçbir döneminde terör faaliyetleri ya da bunlarla ilişkilendirilebilecek organizasyonlarla ilgim olmadı. Hiç merak etmeyin, bu günler geçecek. Hak, hukuk ve adalet kazanacak!" dedi.

Tutuklanan Ahmet Özer'den açıklama! 'Hayatımın hiçbir döneminde ilgim olmadı'

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ayrıca Özer'in yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanmıştı.

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AHMET ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Tutuklu bulunan Özer, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Özer "Hayatımın hiçbir döneminde terör faaliyetleri ya da bunlarla ilişkilendirilebilecek organizasyonlarla ilgim olmadı. Hiç merak etmeyin, bu günler geçecek. Hak, hukuk ve adalet kazanacak!" dedi.

İşte Özer'in açıklamasından satır başları:

"Kıymetli Esenyurtlu Hemşehrilerim,
Aziz Milletim,

Cumhuriyetmizin 2. yüzyılına girdiğimiz ilk gün ne yazık ki bana, Esenyurt belediyemize ve doğal olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik bir operasyonla karşılaştık.

Benim üzerimden yapılan ve bir halkanın parçası olarak gördüğüm bu operasyon temelsiz ve asılsız iddialara dayanmaktadır. Bu vatana bir kamu görevlisi olarak, bir öğretim görevlisi olarak yıllarca hizmet ettim. Çok sayıda talebe yetiştirdim. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin müreffeh ve demokratik bir ülke olması için çaba harcadım. Harcamaya da devam edeceğim.

Bugün de Belediye Başkanı olarak belki de Türkiye’nin sorunları en büyük ilçesinin Belediye Başkanıyım. Esenyurt halkımızın sorunlarını çözen önemli ve büyük projelere kısa bir sürede imza attık. Yedi aylık çalışma tempomuzu, Esenyurt’a neler kattığımızı, halkçı, adil ve yatırımcı çalışmalarımızı yakında sizlerle paylaşacağız.

Hayatımın hiçbir döneminde terör faaliyetleri ya da bunlarla ilişkilendirilebilecek organizasyonlarla ilgim olmadı. Ben Cumhuriyetin akademisyeniyim. Kürt Sorunu’na dair ise her zaman görüşlerim ve çözüm önerilerim oldu bunları da gizli saklı değil, kitaplarla makalelerle kamuoyu ile paylaştım.

Benim cezaevine haksızca konulmamın ardından kendilerine gazeteci, araştırmacı, iletişimci vb. diyenlerin arkamdan uydurduğu iftiraları görüyorum. Bu ucuz yalanların hesabını hukuk önünde soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın.

Mertlik önemlidir. İtibar cellatlığına soyunanlar, aşağılıkça açıklamalarda bulunanlar gördüğünüz gibi ben cezaevindeyken meydana çıkıyor. Çünkü mertlik ve insanlık bunların kapısından geçmemiştir. Ailelerinden bu terbiyeyi almamışlardır. O yüzden iftiralarının hesabını verecekler.

Son olarak, Esenyurt halkına onları çok özlediğimi ve tekrar eski günlerimize dönmek için heyecanlı olduğumu belirtmek isterim. Hiç merak etmeyin, bu günler geçecek. Hak, hukuk ve adalet kazanacak!"

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Anahtar Kelimeler:
CHP Esenyurt Belediyesi Ahmet Özer
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