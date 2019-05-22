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Tutuklanan bitkisel hayattaki esnafın cezasının infazı ertelendi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 17:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, çeklerini ödeyemediği için icra ceza mahkemelerince hapse çarptırılıp, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak, Alanya'daki hastaneye götürülen Ahmet Öz'ün (52) cezası, 3 aylığına ertelendi.

Tutuklanan bitkisel hayattaki esnafın cezasının infazı ertelendi

Mithat ABAKAN- Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, çeklerini ödeyemediği için icra ceza mahkemelerince hapse çarptırılıp, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak, Alanya'daki hastaneye götürülen Ahmet Öz'ün (52) cezası, 3 aylığına ertelendi.
Manavgat'ta, 2017 yılının Temmuz ayında, ateşli silahla başından yaralanan ve olaydan bu zamana kadar bitkisel hayatta olan esnaf Ahmet Öz hakkında, toplam 160 bin liralık çeklerini ödemediği için 3 icra davası açıldı. Ana borcu ödemediği gerekçesiyle Öz hakkında ayrıca verilen 161 bin 570 liralık adli para cezası, hapis cezasına çevrildi. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Öz, cezasını çekmesi için jandarma ekiplerince ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Ahmet Öz hakkında Konya 1'inci İcra Mahkemesi, Konya 2'nci İcra Mahkemesi ve Alanya 2'nci İcra Mahkemesi tarafından ayrı ayrı olmak üzere toplam 161 bin 570 liralık borcuna karşılık 1253 gün hapis cezası verildiği belirtildi. Ahmet Öz hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3'üncü İhtisas Kurulu'nun pazartesi günü verdiği raporda, 'Cezasının çektirilmesinin hayati tehlike oluşturacağı ve ertelenmesi gerektiği' belirtildiği hatırlatılarak, hükümlü Öz'ün cezasının infazına 3 ay süreyle ara verilmesine karar verildiği kaydedildi. Ahmet Öz'ün sağlık durumu dolayısıyla bir süre daha Alanya'daki hastanede tedavisinin sürdürüleceği belirtildi.
Ümmü Gülsüm Evren (24), babasının rahatsızlığı süresince işlerini ve açılan davaları takip edemedikleri için durumun bu noktaya geldiğini belirterek, yetkililerden yardım istemişti. Müzeyyen Öz de (52) DHA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin bitkisel hayata girmesinden sonra çok zor günler geçirdiklerini dile getirerek, "Her ihtiyacını ben görüyordum. Mamasını veriyordum, suyunu veriyordum. Söylemesi ayıp, altını temizliyordum. Her şeyini yapıyordum. Bütün ihtiyacını ben karşılıyordum. Konuşamıyordu. Bildiğimiz gibi yapıyorduk. 'Elini kaldır' desek kaldırmıyor, dediğimize tepki vermiyor ki. Sadece biz kendi bildiğimize göre yapıyorduk. Onun bir şey bildiği yok yani hiçbir şey anlamıyor" demişti.
Ailenin avukatı Serkan Öz tarafından Ahmet Öz'ün affedilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na dilekçe de verilmişti.

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Tutuklanan bitkisel hayattaki esnafın cezasının infazı ertelendiTutuklanan bitkisel hayattaki esnafın cezasının infazı ertelendiTutuklanan bitkisel hayattaki esnafın cezasının infazı ertelendiTutuklanan bitkisel hayattaki esnafın cezasının infazı ertelendi

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