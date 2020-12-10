HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tutuklanan cinayet zanlısı, cezaevine götürülürken ağladı

Tutuklanan cinayet zanlısı, cezaevine götürülürken ağladı

10.12.2020 17:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da tutuklanan cinayet zanlısı adam, cezaevine götürülürken gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı.Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Medreselik köyünde yaşandı.

Karaman’da tutuklanan cinayet zanlısı adam, cezaevine götürülürken gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Medreselik köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali Doğan (34), F.U ile birlikte 70 AAV 493 plakalı otomobille arazi meselesi yüzünden kavgalı olduğu M.K.’nin (54) evine geldi. Burada bir süre sonra taraflar arasında tartışma yaşanarak kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine M.K., evinden aldığı tüfekle ateş etmek isterken kavgayı ayırmak isteyen abisi S.K.’yi parmaklarından vurarak yaraladı. Daha sonra M.K. tüfekle Ali Doğan ve yanında bulunan F.U.’ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla Ali Doğan ve F.U. vurularak yaralandı. Durumun 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Ali Doğan’ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, diğer yaralıları alarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ali Doğan’ın cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetin ardından jandarmaya teslim olan M.K. ise gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.K., jandarma görevlilerinin eşliğinde Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine götürülürken gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyorTelefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Daha siyaseti öğrenememişCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Daha siyaseti öğrenememiş
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
1/

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Sakarya'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Sakarya'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Çin aşısında ikinci doz yapıldı! Yan etki açıklaması

Çin aşısında ikinci doz yapıldı! Yan etki açıklaması

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Diğer Haberler

Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu! Cuma namazı sonrası yağmur duası yapılacak

Cuma sonrası yağmur duası yapılacak

Meclis'te AK Parti ve HDP'li vekiller arasında 'kadına şiddet ve soyadı' tartışması

Meclis'te ‘kadına şiddet ve soyadı’ tartışması

Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Banu Özdemir’in davasında karar

Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşmıştı! Flaş karar

MHP'li Kalyoncu'dan çarpıcı açıklama: İzmir'in suyunun yüzde 40'ı daha musluğa gelmeden yok oluyor

Çarpıcı açıklama: İzmir'in suyunun yüzde 40'ı daha musluğa gelmeden yok oluyor

Kızı, annesi tarafından İngiltere'ye götürülen baba: Şimdi iki çocuğumu da elimden aldı

Kızı, annesi tarafından İngiltere'ye götürülen baba: Şimdi iki çocuğumu da elimden aldı

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı koronavirüse yakalandı

Rektör koronavirüse yakalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.